Ni tan mal para Sánchez

Mucho está tardando la resolución judicial que impida la difusión de mensajes privados del presidente del Gobierno sin su consentimiento. La inviolabilidad de la correspondencia es un derecho fundamental que nuestra Constitución recoge en el artículo 18. Es inaudito que las cosas funcionen de modo tal que el fiscal general del Estado está siendo miserablemente perseguido por una supuesta filtración de un correo electrónico que ya tenían entonces varios periodistas y que constataba el bulo promovido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras, sin embargo, nadie investiga quién –Ábalos, Koldo o la UCO– ha difundido cientos de mensajes privados del presidente. O miles, según el director del diario que está haciendo el trabajo por entregas. Mensajes que son políticamente irrelevantes y ajenos a cualquier causa judicial o política.

Con lo angustioso que tiene que ser asumir que un medio que te quiere mal vaya difundiendo a su gusto y criterio comunicaciones íntimas, el presidente del Gobierno hasta el momento puede estar satisfecho de lo que sin su consentimiento está conociendo la ciudadanía. Esos mensajes muestran que apreciaba mucho a su ministro y secretario de Organización, que estaba al tanto de los asuntos más diversos, que tomaba decisiones, que el nivel de su desprecio por los adversarios que le defenestraron años atrás dentro del partido era más bien de monja de clausura… y que escribe con notable corrección, acentuando incluso, algo muy poco frecuente en la mensajería telefónica.

El PP está aturdido y desnortado, con la estrategia única de desgastar al Gobierno en asuntos poco relevantes, dibujando una inexistente España caótica y disfuncional y un Gobierno pretendidamente corrupto

Si lo que seguimos descubriendo en el serial es lo que hemos visto hasta ahora, ni tan mal para Pedro Sánchez, que genera ternura y respeto incluso para los ojos más hostiles. Estuvo bien por eso el presidente del Gobierno en la sesión de control del miércoles afeando a Feijóo el uso de mensajes difundidos delito mediante. Y fue muy esclarecedora la intervención del jefe de la oposición, rabiosamente aplaudida por su Grupo Parlamentario puesto en pie. El líder de los populares utilizó sin pudor y con saña esos mismos mensajes privados, entrando en las relaciones personales de Sánchez con sus líderes díscolos, y le espetó un par de veces a Sánchez el aznariano “váyase” con la excusa de que el presidente había pedido una reflexión sobre el rescate de Air Europa, con la que no se hizo cosa distinta de lo que hicieron todos los gobiernos del mundo con sus respectivas compañías aéreas durante la pandemia. El PP está, en fin, aturdido y desnortado, con la estrategia única de desgastar al Gobierno en asuntos poco relevantes, dibujando una inexistente España caótica y disfuncional y un Gobierno pretendidamente corrupto.

Es cierto que el desgaste se hace notar, que la agenda que se llena de menudencias o chorradas varias no puede dedicarse a asuntos políticamente más rentables, como el sano progreso del país. Es cierto también que, aunque Feijóo no acabe de suscitar pasiones en el electorado, el PP sigue siendo el partido con mayor poder territorial y el preferido por la mayoría de los españoles. Pero que Sánchez y los socialistas lleven ya, desde el inesperado momento de la moción de censura, siete años gobernando un país en paz y prosperidad es un hecho que constata la monumental resistencia del presidente del Gobierno y el desacierto de un PP que no acaba de encontrar su oremus.