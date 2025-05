Lo que los wasaps sugieren (aunque nunca ocurra)

Como quien espera la noticia definitiva, cada día de domingo a viernes, a última hora de la tarde-noche, los más cafeteros entraban a ver cuál era la revelación de los wasaps cruzados entre Ábalos y el presidente Sánchez. El morbo es una pulsión poderosa.

¿Y qué encontraban? Hasta el momento mucho ruido y pocas nueces. Alusiones a los barones críticos con Ferraz y calificativos poco cariñosos hacia miembros del Consejo de Ministros. Podrán llamar la atención los calificativos, por ejemplo, a críticos como Page o Lambán, pero, ¿qué encontraríamos en sus teléfonos cuando ellos mismos se refieren a Pedro Sánchez, Pilar Alegría u otros miembros del Gobierno? No estoy proponiendo que se haga, nadie resistiríamos un escrutinio público de nuestros mensajes privados. Yo tampoco, al igual que usted. No sólo eso; los calificativos eran tan discretos, educados y cultos que incluso ha llevado a que alguno sospeche que se han inventado. ¿Cuántos tuvieron que ir al diccionario a buscar el significado de “estulticia”?

Otros mensajes entre el secretario general del PSOE y Ábalos parecen querer dar a entender que había una excelente sintonía entre ellos incluso después de que Ábalos fuera destituido como ministro. Sin embargo, de ahí nada nuevo puede extraerse. Queda la duda de si para entonces el presidente Sánchez era conocedor de las supuestas andanzas del ex-ministro, pero esa duda ya flotaba en el aire desde el momento en que empezó a hablarse del caso Ábalos.

La publicación, sin embargo, de los wasaps, tiene un efecto inmediato: la generación de un estado de duda y sospecha sobre la figura del presidente del Gobierno. Una vez más. La sensación generalizada de que acabará saliendo algo sustancial que implicará definitivamente a Pedro Sánchez en alguna trama de corrupción. Si eso fuera así, aún no es posible saberlo, pero la generación de esa sombra de sospecha se extiende como una mancha de aceite en una opinión pública que ve en Koldo incluso parecidos físicos a Roldán, y en las noticias sobre la vida sentimental de Ábalos ecos de los peores viejos tiempos del viejo PSOE.

El resultado no sólo es una erosión de la imagen del Gobierno, sino que redunda en un descrédito de las instituciones abocando a la mortal sentencia, en términos democráticos, del “todos son iguales”

No es, por tanto, lo que los wasaps digan (que hasta el momento es prácticamente nada), sino lo que sugieren que puedan llegar a decir. Si, en efecto, en el material filtrado existe alguna información de calado, lo sabremos cuando convenga a quien lo ha filtrado o a quien lo está investigando. Pero si finalmente no se encuentra nada, no habrá ningún tipo de reflexión pública ni de análisis sobre la procedencia o no de este tipo de mensajes, muy discutida entre los periodistas. Dará igual: la sombra de la sospecha se habrá extendido nuevamente y será imposible mostrar, a quien así quiere creerlo, que nada de lo publicado –insisto, hasta la fecha– desvela nada que no se supiera, ni prueba tampoco que el presidente del Gobierno estuviera implicado en sucios asuntos. Mucho menos cuando cada vez es más evidente que raramente el lector medio va más allá del titular, asunto que aprovechan quienes lo redactan para insinuar sin necesidad de mostrar. Puro erotismo, pero corrosivo para la democracia.

Por si esto fuera poco, cuando salga el próximo barómetro del CIS con intención de voto, recogiendo ya los efectos de la publicación de estos wasaps, no tendremos ya a mi amigo y colaborador de infoLibre Jaime Miquel, a quien acudía rauda y veloz a conocer sus proyecciones partiendo de los datos brutos, las intuiciones y sensaciones que le iban produciendo los pequeños cambios de tendencias, y las propuestas –a su debido tiempo, decía con una paciencia infinita ante mis ansias– de construir una apuesta ganadora contra la ultraderecha. Duele su repentina y abrupta ausencia, pero casi más duele que no llegará a saber cómo sigue esta película. Estoy convencida de que se fue reconcomiéndose por ello. Que la tierra te sea leve, amigo.