“Me equivoco, pero no miento”. Jesús Maraña dice esa frase a menudo y es difícil concentrar en menos palabras una mayor dosis de humildad y honradez. Primero, porque España está repletita de periodistas supuestamente infalibles, que no tienen “pruebas, pero tampoco dudas” y que antes caen en el ridículo que en la autocrítica. Así nos va.

Lo de Jesús es otra cosa. En realidad, él se equivoca muy poco, mucho menos que la mayoría, precisamente por su irrenunciable compromiso con el periodismo y con la verdad. El rigor le acompaña porque es honrado y la honradez le acompaña porque ha decidido ser riguroso.

No es necesario dedicarle muchos segundos a defender que Jesús Maraña es un excelente periodista. Su trayectoria ya acumula algunos trienios y habla por sí sola. Además, goza de un amplísimo respeto por parte de sus compañeros periodistas, sea cual sea su raza y pelaje, algo que no es muy habitual.

Lo que me ha gustado del programa de La 2 En primicia, que acaba de emitir un muy recomendable capítulo sobre Jesús, es que no solo deja clara su profesionalidad sino que cada minuto del documental destila la humanidad y la empatía que le son tan propias y que a veces no son perceptibles en alguno de sus lúcidos análisis políticos o intervenciones televisivas, ancladas a la tensión y urgencias del momento.

Es precisamente la “psicología de un buen camarero” que se gasta, que nace de una muy periodística curiosidad por las personas, por sus circunstancias e historia, la que aflora durante la hora del trabajo dirigido por Maxi González y presentado por Lara Siscar.

No es verdad que Jesús no sonría o no tenga sentido del humor (su ironía es fina y su capacidad para relatar anécdotas graciosísimas, grande), pero sí lo es que se toma la vida muy en serio. Empezando por las causas justas, la democracia, la defensa de lo público y la cultura. Por eso invierte tanta energía en el periodismo. Por eso, junto a otros cuatro compañeros, fundó infoLibre hace 11 años, un medio cuya primera fuente de ingresos son sus suscriptores, a los que llamaron socias y socios porque lo son. Por eso infoLibre, con Jesús brújula en mano, nunca ha aspirado a crecer desmesuradamente, a dominar el panorama mediático en busca de poder o a recibir financiación y recursos con los ojos cerrados sino a dar pasos seguros y con los principios intactos.

Él mismo explica por qué a veces parece que se enfada. Le hierve la sangre al escuchar a alguien mentir descaradamente, que es algo que no tiene nada que ver con expresar una opinión diferente. Ni con equivocarse de buena fe. Y paga un precio por ese nervio que le pone a las cosas. Se materializa en su legendario insomnio, que aprovecha para rumiarlo todo hasta llegar a las decisiones correctas. No me puedo imaginar de qué sería capaz si durmiese ocho horas del tirón.

En España hay abierto en canal, y ya era hora, un debate sobre los medios de comunicación, su financiación, el aprovechamiento y manoseo a los que algunos someten a la libertad de expresión para intoxicar nuestra democracia. Nos la jugamos como periodistas y, con nosotros, la ciudadanía a la que nos debemos.

Es hora de denunciar la mala praxis y huir del corporativismo disfrazado de falso compañerismo. También es la hora de democratizar los medios, de conocer sus métodos y financiación y de no alimentar con el dinero de todos a los que deshonran el oficio al que Jesús le ha dedicado toda su vida. Y también es de justicia reconocer a los que, como él, están demasiadas veces en la diana de los radicales sencillamente por dar un paso al frente, hacer su trabajo y no comportarse como ellos. No tengo del todo claro que para ser buen periodista haya que ser buena persona, como sostenía en su célebre frase el maestro Ryszard Kapuściński, pero sí que Jesús no solo es un buen periodista. Es un periodista bueno.