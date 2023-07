"Contrabandista no, quise decir contrabajista en una banda": los memes de Feijóo y su amistad con el narco

Feijóo marca la agenda de los memes en Twitter. Cada día se supera en sus intervenciones públicas y entrevistas dejando frases y momentos que son el caldo de cultivo perfecto para los tuiteros más creativos. Este mismo viernes, durante su entrevista en la COPE, ha hecho bueno en directo que sabía que Marcial Dorado "era contrabandista", pero "nunca narcotraficante", confesión que ha dinamitado la red social donde no han parado de surgir los comentarios sobre el tema. "Contrabandista no, quise decir contrabajista en una banda", escribe @CarlWinslou, "A ver si Feijóo no mentía y conoció a Marcial Dorado de otro universo", tuitea @MartinLthQueen.

Pedro Sánchez y su celebración del Día del perro en redes sociales con una foto con sus dos mascotas tampoco se ha librado de las mofas, hasta el propio PSOE ha utilizado el meme viral del presidente del Gobierno para felicitar este día a sus seguidores. "Más sabe Sanxe por perro que por sanxe".

No te pierdas los mejores memes en este Tuitómetro:

- Contrabandista no, quise decir contrabajista en una banda. pic.twitter.com/k3FzZEKIf8 — Carl Winslow (@CarlWinslou) 21 de julio de 2023

-Entonces, sr. Feijóo, cuando Marcial Dorado y usted eran amigos, él traficaba con mercancías ilegales? pic.twitter.com/GjQzoVjiFi — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 21 de julio de 2023

Me dijeron que era contrabajista pic.twitter.com/98qnXIcIzH — FLANdHUEVO (@_FranDHUEVO) 21 de julio de 2023

A ver si Feijóo no mentía y conoció al Marcial Dorado de otro universo. pic.twitter.com/oIGcpOFMY9 — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) 21 de julio de 2023

Aquí está el problema. Alguien puso el interruptor en Perro Sanxe. pic.twitter.com/ihLdwVIYOn — 🅼🅰🅳🆂🅴🅽 (@VictorEleDe) 20 de julio de 2023

Banksy lo ha vuelto a hacer pic.twitter.com/eBBI6jcDwM — Braulio (@Brantifasco) 20 de julio de 2023

Marcial Dorado:

"Admito que me iba de vacaciones con Alberto, pero yo no sabía qué clase de persona era" — Moi Camacho (@Moicamacho) 21 de julio de 2023

- Doctor, tengo ciática. ¿Es grave?.

- Es esdrújula. Grave es que te vayas de vacaciones con un narco. pic.twitter.com/8dLpbRX5H9 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 20 de julio de 2023

-Oye, Alberto, tú sabes a qué me dedico?

-Sin Google no te sé decir. pic.twitter.com/Bxta9JGp7z — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 20 de julio de 2023