Estados Unidos en Venezuela: una clave económico-financiera y algo más

Estados Unidos sobre Venezuela: ni la recuperación de la democracia, ni la estabilidad geopolítica, ni el estrangulamiento del narcotráfico, ni la persecución del terrorismo. El objetivo central es económico y, probablemente, financiero. Esto se va confirmando a medida que los dirigentes estadounidenses hacen declaraciones. Y radica en una causa central: el acceso más directo a los enormes recursos petroleros del país sudamericano. En efecto, según el Energy Institute, Venezuela posee 41,4 mil millones de toneladas de reservas de petróleo (casi el 20% de las reservas mundiales). La segunda potencia es Arabia Saudita, con poco más de 40 mil millones. A partir de esta constatación, se presentan las siguientes consideraciones.

En primer lugar, la economía venezolana tiene problemas serios en relación con la producción de petróleo, no en cuanto a sus reservas. La producción es pequeña, en el contexto internacional: el 1%, cifra raquítica explicable por la falta de inversión extranjera y por la degradación del capital físico, teniendo en cuenta que el tipo de petróleo de Venezuela es más pesado y costoso para extraer y refinar, de forma que necesita tecnología actualizada. Convertir esto en poder económico supone cuatro condiciones, expuestas por el ingeniero –y el mayor experto mundial en energía– Vaclav Smil (2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible, Arpa, Madrid, 2024): estabilidad, tecnología, capital y tiempo. En un escenario en el que se habla de energías renovables –y es muy importante hacerlo y promocionarlo–, urge tener en cuenta que todavía el 80% de la energía planetaria procede de combustibles fósiles. Las transiciones energéticas no son rápidas, a pesar de que las renovables van avanzando de manera decidida (sobre esto, distintos ejemplos en Ezra Klein-Derek Thompson, Abundancia, Capitán Swing, Madrid, 2025). Lo cual explica el enorme interés por el petróleo, máxime desde un gobierno, el de Estados Unidos, que está negando las consecuencias del cambio climático y que tiene una apuesta agresiva por mantener las explotaciones fósiles, con empresas relacionadas de forma directa con Trump al ser –junto a los tecnomagnates– primordiales financiadoras de sus campañas.

En segundo término, factores de carácter financiero y monetario. Venezuela ha aceptado desde hace unos años –2018– la compra de su petróleo en moneda diferente al dólar. Los yuans chinos constituyen, en tal sentido, una referencia clave, y abundante. Pero, además, otras divisas de apoyo han sido el euro y el rublo. Los sistemas de pago directos con China se han realizado evitando el sistema SWIFT (que controlan los bancos centrales más importantes, particularmente en el hemisferio occidental) y utilizando el CIPS (un sistema de compensación y liquidación para pagos transfronterizos en renminbi –moneda oficial de la República Popular Chin– a nivel interbancario). Pero hay precedentes en todo esto, y conviene no olvidarlos para tal vez entender mejor lo que está sucediendo. A comienzos del siglo XXI, Sadam Huseín ya fijó la venta de petróleo iraquí en monedas diferentes al dólar; este hecho pudo acelerar la invasión en 2003 –sin hallarse armas de destrucción masiva, el alegato para justificar esa acción– y el cambio de régimen, que de nuevo “dolarizó” las exportaciones petrolíferas del país. Algo similar aconteció en Libia, con el proyecto del dinar de oro. El líder libio estuvo abogando durante meses por la introducción de esta moneda para todas las naciones musulmanas. Muamar el Gadafi pretendía vender petróleo únicamente a cambio de dinares de oro y rivalizar con el dólar y el euro. En 2011, el régimen fue depuesto por fuerzas de la OTAN.

No puede omitirse que los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y Arabia Saudí, a raíz de la crisis energética de 1973, confirmaban que las remesas de petróleo que eran adquiridas debían ser sufragadas en dólares, y no en monedas nacionales. Es decir, el billete verde se convirtió así en la gran referencia, en el potente patrón monetario con el que adquirir un renglón perentorio para el desempeño de las economías: los combustibles fósiles y, en particular, el petróleo. Arabia vende el petróleo exclusivamente en dólares e invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras este país le garantiza seguridad militar y apoyo político. Son los petrodólares. Sin respaldo metálico alguno, y tras el abandono del patrón oro –y del sistema de Bretton Woods, que suponía la relación del dólar con el oro: un enorme poder (véase Benn Steil, La batalla de Bretton Woods, Deusto, Barcelona, 2016)–, Estados Unidos ha tenido entonces la capacidad de imprimir dólares de manera masiva, toda vez que su adquisición era fundamental para, a su vez, pagar el petróleo que las naciones necesitaban. Al mismo tiempo, Estados Unidos puede financiar sus déficits con la emisión de deuda pública que adquieren otros países.

Un tercer aspecto es que la acción armada contra Venezuela puede obedecer a este tipo de casuísticas: el país sudamericano ha estado eludiendo la dolarización y abrazando otros referentes monetarios, lo que supone una pérdida de poder financiero para Estados Unidos. El desmarque venezolano se rubrica, además, con su intento de entrar en el grupo de los BRICS –vetado por Brasil en 2024, a raíz precisamente de las elecciones venezolanas y sus irregularidades–, una pretensión que ha sido reiterada por el gobierno de Nicolás Maduro en diferentes encuentros con los miembros de aquella entidad. La aceptación posible de Venezuela en el club de los BRICS (que ven con buenos ojos "des-dolarizar” transacciones trascendentales) supondría un factor más para buscar otras vías de pago –que también están explorando Irán, Arabia y Rusia–. Esta hipótesis –que defiende el economista Étienne Chouard, y que indica que el dólar ya no puede competir por sus propios méritos y utiliza entonces la violencia– no es descartable, a tenor de las revelaciones más recientes de Marcos Rubio, incapaz de justificar ante los medios de su propio país cómo se puede cambiar un régimen de forma violenta vulnerando el derecho internacional, y deslizando que el objetivo básico es el control estricto de Estados Unidos sobre el petróleo y los recursos energéticos y minerales de Venezuela. Una línea argumental que subraya igualmente Stephen Miller, el gurú económico de Trump.

Sin embargo, parece excesivo pensar en la sustitución del dólar, de manera generalizada, por otras monedas, habida cuenta que más del 80% de las transacciones del petróleo se realizan en dólares. Podemos ser menos vehementes que Chouard, y señalar que existen erosiones claras en las transacciones financieras con los recursos energéticos. Esto sí puede estar constituyendo una advertencia para Estados Unidos que, si detenta el petróleo venezolano y desarrolla fuertes inversiones tecnológicas, podría controlar enormes stocks con los que especular en el mercado petrolífero. Esto inquieta a Arabia Saudita. Esa advertencia se suma a otros problemas previos, acuciados por la política económica de Trump: los aranceles, la inflación y la creación de empleo, tres elementos que, de forma gradual, pueden ir minando la confianza en la administración republicana en un escenario de elecciones en noviembre de 2026.

Lo más preocupante es la confirmación de la ruptura de las relaciones internacionales basadas en reglas que sí podría conducir a la economía mundial y a las economías más avanzadas a la desestabilización

Ahora bien, la relevancia económica de Venezuela en el comercio internacional del petróleo es, como hemos señalado, muy modesta. La prueba: los futuros de los precios del petróleo –con independencia de la volatilidad estructural que caracteriza al mercado del petróleo– ni se han inmutado con la intervención militar de los Estados Unidos. De hecho, con la administración Biden, Venezuela, a pesar del régimen de sanciones a las que estaba sometida por Estados Unidos, siguió exportando crudo pesado para ser refinado en las refinerías del Golfo de México (Texas y Luisiana) construidas específicamente para procesar crudo pesado. Estas exportaciones fueron canalizadas por la multinacional petrolera estadounidense Chevron autorizada por una licencia ad hoc emitida por Washington que permitía dejar intactas las sanciones. Los beneficios de este comercio eran, además, muy limitados para Venezuela y constituían, básicamente, un modo de compensación de Venezuela a Estados Unidos como pago de deudas e inversiones previas.

El mercado del crudo es excedentario, está oligopolizado y dispone de grandes márgenes de autorregulación para mantener los precios donde más interese a los productores. Es, por consiguiente, un mercado con una enorme capacidad para absorber los impactos geopolíticos que se puedan producir. En fin, a pesar de la retórica, sorprendentemente carente de disfraces que escondan las intenciones poco democráticas de la administración Trump respecto a Venezuela, las cosas poco parece que vayan a cambiar en la arena económica. Pareciera que esa retórica sólo tiene por destino el consumo doméstico MAGA y la distracción sobre las debilidades de la economía estadounidense.

Todavía es pronto para saber el rumbo que van a tomar las cosas. Pero no olvidemos esto: el poder, a secas, la ambición desmedida por exhibir la fuerza de Estados Unidos y de su presidente –en un contexto que es de decadencia económica– sigue siendo el principal impulso patológico que está llevando a la administración Trump a mantener comportamientos agresivos con el resto del mundo. Pensemos en Groenlandia, en Canadá, en Colombia, en Cuba, en Panamá, en su entendimiento con Rusia respecto a Ucrania, en las condiciones económicas que ha impuesto a sus socios en la OTAN, en su agresiva política arancelaria…

Lo más preocupante, desde nuestro punto de vista, es la confirmación de la ruptura de las relaciones internacionales basadas en reglas que sí podría conducir a la economía mundial y a las economías más avanzadas a la desestabilización, con consecuencias todavía imprevisibles.

____________________

Carles Manera es catedrático de Economía e Historia Económica y Jorge Fabra Utray es economista y Doctor en Derecho y presidente de Economistas Frente a la Crisis.