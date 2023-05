Oteando el viento: homenaje a Fermín Bouza

El viernes, 12 de mayo, a las seis de la tarde, en la sede del Consello da Cultura Galega, en la compostelana plaza del Obradoiro, frente por frente de la catedral, tendrá lugar el homenaje/presentación póstuma de los libros 'Labirinto de Inverno' y 'El voto con Botas' del añorado catedrático de sociología Fermín Bouza Álvarez.

Intervendrán su viuda, Carmen Pena, su hijo, Fermín Bouza Pena y Vicente Araguas, Xosé Manuel Pereiro y Antón Baamonde.

Fermín Bouza Álvarez había sido uno de los estudiantes del 68 compostelano. Él militaba en uno de aquellos improbables partidos prochinos que florecían en la época, cosa que, a la sazón, asombró en gran manera a su padre –un prohombre del galleguismo-, sorprendido ante aquella extravagancia juvenil. La mirada sociológica de Fermín pudo repetir más tarde el dictum de Marx “lo hacen, pero no lo saben” para contar, con chiste, que a aquellos estudiantes revolucionarios les estaba reservado el papel de promover la modernización burguesa.

Fermín murió, hace ya seis años, a causa de las complicaciones de una operación. Hasta el último día siguió escribiendo en su blog “El voto con botas” que publicaba en infoLibre y fue después editado por Catarata. Sus palabras todavía resuenan en sus páginas, llenas de buen sentido. Su preocupación fundamental, podría decirse, era mantener al mundo lejos de la crueldad. Algo que, en su mente, significaba ayudar a la izquierda a evitar sus propios demonios y a España a reconocer su maravillosa y genuina pluralidad nacional.

Su mirada sociológica creaba nuevas e inesperadas conexiones. Inteligente e intuitivo, intentaba pensar desde la óptica de los cambios sociológicos, de los procesos de modernización, de los pasos adelante y atrás del país. Entender sin prejuicios ni aspavientos. Le ayudaba su trasfondo cultural, que era muy diverso, y lo intenso de su experiencia vital. Aunque autores como Norbert Elias, Benedict Anderson o Rorty lo habían inspirado, no se atenía a una disciplina de escuela.

De seguir vivo, estaría oteando el viento, con sus instrumentos sociológicos, el análisis de las encuestas y las transformaciones culturales de más largo alcance, como, por ejemplo, la telenovelización de la política

Su blog “El voto con botas” era maravilloso porque, entremedias del juicio político, de la información electoral y sociológica, escribía en una prosa noble, sin pretensión pero de alto estilo. Era –es– una voz cercana y reconocible, encantadora en su sencillez, con momentos poéticos.

En uno de sus últimos posts colocaba estos versos:

The autumn feels slowed down, / summer still holds on here, even the light / seems to last longer than it should / or maybe I’m using it to the thin edge. / The moon rolls in the air.

El otoño cae lento/ y el verano aún sigue por aquí,/ Hasta la luz/está durando más de lo que debe,/o soy yo/que la uso/hasta el extremo./La luna rueda en el aire.

Adrienne RICH “Paula Becker to Clara Westhoff

No dudo que, de seguir vivo, estaría oteando el viento, con sus instrumentos sociológicos, el análisis de las encuestas y las transformaciones culturales de más largo alcance, como, por ejemplo, la telenovelización de la política, y el modo en que la comunicación política, de la que tanto sabía, está transformando el escenario, construyendo frames día tras día para marcar la agenda.

Por supuesto, estaría preocupado por la amenaza de que la extrema derecha extienda el odio y la intolerancia, y aplaudiría al gobierno del bloque de investidura. No ciegamente, sino con inteligencia y juicio. Como debe ser.

_________

Antón Baamonde profesor de Filosofía y escritor.