El paseante solitario salta por la ventanilla

“Huyendo de los hombres, buscando soledad, sin imaginar más, pensando aún menos y dotado, sin embargo, de un temperamento vivo que me aleja de la apatía lánguida y melancólica, comenzaba a ocuparme de todo cuanto me rodeaba y por un instinto muy natural daba preferencia a los objetos más agradables”.

Esto escribió un paseante solitario hace ya casi tres siglos. Yo lo soy también, pero no he salido a pasear. Estos días he debido comer algo indigesto, pues durante los viajes en autobús he sufrido ensoñaciones como las de aquel paseante solitario, pero sin huertos ni frutos. Tanto que me pareció oír una conversación en el autobús. Iba camino al futuro y llegando ya casi a mi destino, escuché de boca de un señor mayor, alto y rubio, soeces insultos e invocaciones: “¡Sacude, sacude el globo!” Pensé que era una broma burda, pero no vi a ningún joven descarado, sólo al hombre haciendo visajes ridículos que parecían simular turbulencias.

No, no estaba soñando. Con mis propios ojos veía cómo esos gestos daban tono al microdiscurso Trump X en la minipantalla. Un sentimiento siniestro se apropió de mi alma. La parodia acompañaba a la desolación y la muerte porque lo que vivía no era una parodia. Esos gestos estúpidos parecían el disparo de salida en la carrera de arribistas y especuladores para hacerse con un botín a toda costa.

Recordé entonces aquel otro lema proclamado por un insigne español, gran defensor de la democracia, que con gran desparpajo llamó a que todo “¡El que pueda hacer que haga!”. Aquel patriota bigotudo, con gesto altivo, azuzaba a las mesnadas ibéricas como éste insigne hace ahora con América First.

Me quedé sin palabras y, al rato, al mirar por la ventanilla del bus, me di cuenta de que los dos lemas eran complementarios. Uno provocaba el caos económico y abría brechas para la pesca de especuladores. Y el otro, una versión equivalente al cutre-político-local, alentaba a saltar cualquier barrera legal que se interpusiera a sus sueños. Ambos eran gritos de “guerra total” para preparar el asalto a las instituciones democráticas. No, el de ellos no era un sueño liberal con mercado libre, era un sueño más potente. En él había señores fuertes y robustos, auténticos machos con sus hembras adorándolos. Tampoco era un sueño de paseantes solitarios, sino de manadas de depredadores improductivos, libres como el viento, buitres volando bajo. Unos picoteando la confianza y la seguridad económica, otros despedazando la participación y las instituciones jurídicas y democráticas.

Con mis propios ojos veía cómo esos gestos daban tono al microdiscurso Trump X en la minipantalla. Un sentimiento siniestro se apropió de mi alma

El diálogo ficticio siguió en mi cabeza girando como un objeto 3d tras la pausa informática: “¡Abrid los sacos! Los mercados están cargados de frutos. Con el vapuleo arancelario podréis recoger miles de millones de dólares. No seáis tímidos, pedid lo imposible. ¡Viva el caos! Oye, Ivanka, ¿Tú no querías el Museo del Louvre? Sí, papá. Tengo ilusión por colocar un selfie mío donde está La Gioconda. Y tú, yerno, ¿no te apetece echar un trago? Suegro, a mí me gustaría la Acrópolis. ¿Te imaginas el botellón que podría hacer con los amigotes en el Partenón? En Oriente Medio tengo unos ahorrillos en Affinity, unos miles de milloncejos que recibimos del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Yo estoy dispuesto a gastarlos cuando llegue el saldo… Para que luego digan que no amamos la cultura.

Esos europeos no se enteran de nada, ¿verdad, Jared? Por cierto, ¿dónde está Europa, está junto a China? ¡Bah, déjalo! Oye, tú que sabes, dime… ¿con esa constelación de satélites del Elon se puede husmear en el globo y olfatear sus tesoros? Porque allí donde no llega el cable, llega Musk con su mascota y su constelación Starlink, ¿no?

Donald, sabrás que Eric, tu hijo, se unió ―y tú también figuras― a Dominari Holdings como inversor y tú mismo estás en el consejo asesor. Entonces se lanzó la American Data Centers, para eso de la IA, ya sabes… lo que nos interesa de la inteligencia.

¿Acaso lo dudas? La mía es excelente, porque pienso crear la American First Bitcoin, la moneda de oro digital que arruinará a todos, menos a nosotros y a…

¿A los amigos?

Nada de eso, yerno, la familia es lo primero. Y después, esta América que me adora...

Oye, suegro, ha llegado la mascota de Elon. Dice el crío que quiere la Alhambra, que la compremos cuando llegue la crisis general. Quiere echar torres y muros abajo, dice que están muy viejos y que quiere construir una Alhambra de realidad virtual en el mismo sitio para jugar con el Minecraft.

¿Es que se le ha bajado ya del hombro?

Sólo por unos días, luego está dispuesto el tándem a volver si hay ofertas glamurosas.

Pues dile adiós. Y como se ponga chulo no va a tener internet ni para llamar a su casa. Y a Zelensky; se va a quedar sin tanques, sin Marte y sin redes. Mira, esas brevas están maduras, invierte ahora y vende. Cógelas antes de que los chinos vengan a por ellas. ¡Eh, yerno! ¿Has oído tú algo de que nuestra Gran América va a entrar en recesión? Sí, suegro. Y hay gente en la calle gritando como locos, pero no hagas caso. Sólo hablan de los Estados Unidos y su gobierno, no de nosotros.

¿Y esos del Indopacífico? El chino se cabreó mucho, total porque le subí los aranceles un poco…

No te preocupes, algunos vamos en el mismo barco y la marea del capital negro crece, no hay problema. Vamos a abrir brecha en todos los países. Será la gloria ultra. Si hay manifestaciones les lanzamos a los psicópatas al final, incendian todo, y a volar. Son colegas de las redes quienes dirigen, al menos hasta que nos sean útiles estarán a nuestro mando.

Pero ese Putin…

Ese no temas, está en lo suyo, que es dictar y contener la crisis que se le viene encima.

¿Y Europa?

Europa no se une a China, porque si lo hace les cortamos el cuello.

O nos paran los pies.

El diálogo se interrumpió aquí… pero supe que la cosa seguía. Y que este señor, de tupido flequillo rubio y arrugas de vejestorio reconstruido, está marcando la agenda y los tiempos a todo el planeta, mientras los centros de decisión se alejan del interés público no sólo en los EEUU.

La conversación siguió de nuevo enumerando la lista de los nuevos agentes de la libertad: Milei, Orban, Ayuso, Abascal, Meloni, Alice Weidel por la AFD de Alemania. Y a la madeja ultra, siguió el hilo eufórico del nuevo poder que conseguirían con las criptomonedas y la IA con la creación de The Stargate Project (Open AI, Oracle y SoftBank) ¡Más de 500.000 millones de dólares de inversión prometida!

Me bajé directamente dando un salto por la ventanilla del autobús. El remolino seguía incordiando a los mercados y desmontando países y soberanías. Las casas habían desaparecido, sólo había realidad ampliada con paseantes y flaneurs virtuales jugando al monopoly.

_________________________

Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.