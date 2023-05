Víctor Manuel canta a Pedro Garfias

Con motivo del partido de fútbol que se celebrará en El Molinón este sábado entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, el cantautor mierense Víctor Manuel aprovechará la oportunidad para publicitar los recitales que viene haciendo por España con motivo de sus 75 años de edad. Supongo, por edad y voz, que ésta será su última gira por el país y que su cita en El Molinón contribuirá a resaltarla.

Víctor Manuel ha elegido para esta a no dudar sonada y multitudinaria ocasión en el estadio gijonés la canción que más resonancia ha alcanzado en aquella comunidad autónoma, hasta el punto de ser considerada por muchos el auténtico himno regional, muy por encima en letra y música (de la que es autor Víctor Manuel) del consabido y folklórico himno oficial Asturias patria querida. Me estoy refiriendo al poema Asturias, del que es autor el poeta andaluz Pedro Garfias (1901-1967, nacido circunstancialmente en Salamanca).

Teniendo en cuenta que muchos asturianos siguen desconociendo esto último acerca de la canción que mueve al sentimiento y a la participación coral cada vez que la canta Víctor Manuel, no estaría mal que el propio cantautor hiciese en el estadio de fútbol gijonés, donde de seguro se reunirán miles de aficionados, una alusión al poeta y a la razón por la que Pedro Garfias escribió ese poema en 1937, al poco de la ocupación de Asturias en octubre de 1937 por las tropas sublevadas.

El texto recuerda la revolución obrera que tuvo lugar en la región ese mismo mes tres años antes, y que fue sofocada con una cruel represión por el gobierno conservador de la Segunda República. Garfias obtuvo en 1938 el Premio Nacional de Literatura por sus poemas sobre la guerra de 1936. Antonio Machado formaba parte del tribunal que lo concedió.

Los últimos años del poeta en México estuvieron marcados por el alcoholismo y la pobreza, pero siempre conmovía en los auditorios cada vez que recitaba sus versos, entre los que no podían faltar los dedicados a Asturias, recibidos siempre con emoción por la amplia colonia asturiana residente en aquel país. Estaría bien que Víctor Manuel recordara en su próximo recital la memoria de Pedro Garfias y la razón de su poema. No estaría nada bien no hacerlo, ni no hacerlo siempre.

Entre España y México

A bordo del 'Sinaia'

Qué hilo tan fino, qué delgado junco

—de acero fiel— nos une y nos separa

con España presente en el recuerdo,

con México presente en la esperanza.

Repite el mar sus cóncavos azules,

repite el cielo sus tranquilas aguas

y entre el cielo y el mar ensayan vuelos

de análoga ambición, nuestras miradas.

España que perdimos, no nos pierdas;

guárdanos en tu frente derrumbada,

conserva a tu costado el hueco vivo

de nuestra ausencia amarga

que un día volveremos, más veloces,

sobre la densa y poderosa espalda

de este mar, con los brazos ondeantes

y el latido del mar en la garganta.

Y tú, México libre, pueblo abierto

al ágil viento y a la luz del alba,

indios de clara estirpe, campesinos

con tierras, con simientes y con máquinas;

proletarios gigantes de anchas manos

que forjan el destino de la Patria;

pueblo libre de México:

como otro tiempo por la mar salada

te va un río español de sangre roja

de generosa sangre desbordada.

Pero eres tú esta vez quien nos conquistas,

y para siempre, ¡oh vieja y nueva España!

____________________________

Félix Población es periodista y escritor. Su último libro es 'La memoria nombrada' (Ed. El viejo topo, 2018).