“Se acabó el verano azul”: el PSOE resiste la presión del PP y la vieja guardia y prepara la negociación final

Este martes arranca el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se prolongará hasta el viernes aunque no tiene visos de prosperar. Pero los últimos días hasta esta fecha no han sido una montaña rusa de reuniones del candidato para lograr los diputados necesarios sino que se han centrado principalmente en la presión al PSOE.

Desde distintos flancos han llegado esos movimientos para que el PSOE se desgarre internamente, con apelaciones de dirigentes del PP, agitación en la calle a través del acto del domingo y la ofensiva de parte de la vieja guardia, liderada por Felipe González y Alfonso Guerra, para desacreditar al actual secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.

Un escenario de empuje que recuerda, como señalan varias fuentes del PSOE, al que sufrieron los socialistas en 2016, que acabó con la abstención para la investidura de Mariano Rajoy. Pero ahora el partido está en otra pantalla: con un apoyo casi absoluto a Sánchez, con las voces críticas desacreditadas y con el total convencimiento de que hay que intentar armar una mayoría para conservar La Moncloa.

Las federaciones respaldan a Sánchez

Asimismo, en el partido se extiende el convencimiento de que han sido el liderazgo y la intuición de Pedro Sánchez los elementos que han llevado a salvar la situación cuando casi todos daban por hecho que las derechas superarían la mayoría absoluta. La apuesta de adelantar las elecciones y la estrategia de campaña son traducidas como las herramientas que han llevado al PSOE a poder seguir gobernando.

En el partido también son conscientes de que llegan semanas muy complejas por la negociación con los independentistas. Sánchez no ha confirmado que vaya a aprobar una ley de amnistía, pero ha dejado ya la puerta abierta. Las federaciones han cerrado filas con el presidente del Gobierno durante este tiempo, recordando que ahora es el tiempo de Feijóo. Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), los dos barones más alejados de Ferraz, no han hecho calar sus mensajes y no han abierto una guerra frontal contra la dirección.

Además, hay un respaldo a los movimientos que se han hecho durante estos años respecto a Cataluña, primando el objetivo de que se calme la comunidad y con el hecho de que hoy la situación está mejor que respecto a 2017. Pero también hay muchos dirigentes que confiesan que la amnistía es un tema delicado, que hay que hilar muy fino y que hay que hacer “mucha pedagogía”. “Hay que explicarlo todo muy bien”, como señala un dirigente territorial.

También dentro del PSOE se subraya que cada vez que hay ataques a la dirección, tanto desde el PP como desde la vieja guardia, el apoyo se vuelve más contundente al secretario general. Y señalan cargos del partido que el mensaje de los electores fue claro: una alternativa ante un posible Ejecutivo del PP y Vox.

"Es hora de que Feijóo deje paso a la política de verdad"

En la dirección del PSOE siguen apelando a que esta semana debe estar centrada en el fracaso del líder del Partido Popular en las votaciones en el Congreso. Fuentes de Ferraz se expresan en estos términos: “Hace más de un mes que todo un país espera a Feijóo porque él pidió ese tiempo. Por fin ha llegado el momento de acabar con una farsa que no se creen ni en el PP. Llegar al debate con los mismos apoyos que tenía el 23J debería hacer sonrojar a cualquiera, pero Feijóo ha demostrado que para eso sí tiene trazabilidad. Para mentir y para hacer perder el tiempo a España”.

“España no se rompe. España se aburre, y ya es hora de que Feijóo deje paso a la política de verdad. Se acabó el verano, el verano azul, y la política ficción”, subrayan desde la sala de máquinas del PSOE.

También en los últimos días se ha expandido en el PSOE el sentimiento de indignación por los intentos, a través de declaraciones de dirigentes del PP, de que al menos cuatro diputados socialistas puedan hacer decantar la balanza hacia Feijóo por su incomodidad con una ley de amnistía. Declaraciones como la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que señaló en una entrevista en El Confidencial: “Estamos a cuatro escaños, pero solo hay dos opciones: el PNV, que está secuestrado por sus debilidades internas, o que algún diputado del PSOE con sentido de Estado dijera que no, algo que es improbable”.

Durante el fin de semana, la ‘número dos’ de los populares, Cuca Gamarra, hacía sobrevolar también esta posibilidad insistiendo en que “todavía hay tiempo” para que el PSOE lleve a cabo un debate interno si Pedro Sánchez “se lo permite”. "Nada es inamovible y todavía pueden reflexionar y puede pensar el PSOE si está dispuesto a entregar aquello que les están pidiendo Puigdemont y Junqueras, que es la igualdad entre todos los españoles y decir que la democracia no funcionó cuando se intentó dar un golpe de Estado en 2017", argumentó la exalcaldesa de Logroño.

Los socialistas no ven díscolos entre los suyos

El rechazo es total en el PSOE a esas palabras y en Ferraz no hay miedo a que haya diputados díscolos en las votaciones de esta semana (el miércoles y el viernes). Además, se trata de un proceso a viva voz y no secreto. El propio presidente en funciones criticó este domingo que el PP aliente el transfuguismo, pero mandó este mensaje: “Se están manifestando en contra de un Gobierno socialista. Pues lo siento. ¡Va a haber un Gobierno socialista!".

La portavoz del PSOE y titular de Educación en funciones, Pilar Alegría, sostuvo este lunes que es un “despropósito” y “absolutamente vergonzoso” que el PP haga llamamientos al transfuguismo. “Los socialistas somos gente seria, que se viste por los pies. Y sabemos muy bien lo que vamos a hacer mañana”, remachó.

Asimismo, en Ferraz y en La Moncloa minimizan los efectos del acto en Madrid del PP, que convocó a 60.000 personas, según Génova 13, aunque la Delegación del Gobierno rebajó la asistencia a 40.000. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, afirmó en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que "la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria" de más de 175 escaños. “Feijóo cuenta solo con 172, es decir, está en el lugar en el que comenzó", trasladó la también titular de Política Territorial.

Los socialistas esperan que esta semana se visualice esa falta de apoyos de Núñez Feijóo. Entonces, como reconocen sus dirigentes, llegará el momento de la verdad. Pedro Sánchez ha convocado para el sábado un acto en La Rinconada (Sevilla), un bastión del socialismo y que está en manos de Javier Fernández, secretario general del PSOE de esa provincia (la que tiene más afiliados y cuna de Alfonso Guerra y Felipe González). Sus palabras serán leídas con mucha atención, pues ya habrá pasado la investidura de Feijóo y además recibirá el respaldo del PSOE andaluz en un momento tan complejo.