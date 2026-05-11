El activista Saif Abukeshek al aterrizar en Barcelona: "Volveré a hacer las maletas"

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido y en huelga de hambre, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, a cuya llegada ha querido dejar claro que pronto "volverá a hacer las maletas" para reunirse con sus "compañeros" en Turquía.

Abukeshek lo ha explicado así a los medios tras su llegada al aeropuerto El Prat-Josep Taradellas, donde le esperaban familiares, amigos y compañeros de la Flotilla ondeando banderas palestinas y entonando el cántico Free, free Palestine.

El activista ha asegurado que su liberación "no es una victoria" porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna".

"Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad, que haya derechos para todo el mundo. Que los derechos humanos sean para todo el mundo", ha afirmado Abukeshek, quien ha denunciado que "2,3 millones de personas viven en un bloqueo desde hace diecisiete años".

El hispanopalestino, que ha llamado a la sociedad civil a la movilización, ha lamentado que se sigan "bombardeando escuelas y hospitales" en Gaza por parte de un Gobierno israelí "genocida" y que actúa "con la complicidad de otros gobiernos".

Israel prolonga la detención de los dos activistas de la Flotilla Ver más

Tanto Abukeshek como el activista brasileño Thiago Ávila, también participante de la Flotilla, fueron detenidos por la Marina israelí en aguas internacionales durante la madrugada del pasado 30 de mayo y trasladados a Israel.

La ONU había pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado el sábado que Abukeshek sería deportado a través del paso de Taba en Egipto. El activista ha volado a Barcelona finalmente este domingo por la tarde en un vuelo procedente de Atenas.