Albares: "No hay ningún planteamiento ni de cerca ni de lejos de enviar tropas españolas o de la OTAN a Ucrania"

Hace 365 días el mundo cambió. El 24 de enero de 2022 las tropas rusas cruzaban la frontera e invadían Ucrania. Las bombas empezaron a caer. Europa volvía a la guerra, en pleno siglo XXI. Vladimir Putin iniciaba un conflicto con sus ansias imperialistas, una afrenta al sistema internacional y a los valores occidentales.

Desde el primer momento España se puso del lado de Ucrania. Un respaldo que se ha evidenciado en las últimas horas con la visita del presidente, Pedro Sánchez, a Kiev y en la intervención del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y allende el Atlántico el jefe de la diplomacia española responde a las preguntas de infoLibre con motivo de este primer año de guerra, justo después de la votación en el organismo de la resolución a favor del fin del conflicto por abrumadora mayoría.

¿Cómo interpreta la votación en la ONU?

Es la prueba del aislamiento de Rusia en esta guerra de agresión: 141 votos a favor. Es una resolución a favor de la paz, de que termine la guerra inmediatamente y de la defensa internacional y de la Carta de Naciones Unidas. En este aniversario tan triste y tan trágico de un año de la guerra el mensaje es muy claro: el rechazo de manera contundente de la mayoría de la comunidad internacional a una guerra ilegal por parte de Rusia a Ucrania.

Muchos ojos estaban pendientes de China, que se ha abstenido. ¿Le pide España a Pekín que detenga la guerra utilizando su ascendencia sobre Putin? ¿Qué papel tiene que tener este país a partir de ahora?

China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano que de manera clara tiene como misión velar por la paz y la seguridad. China es una gran potencia, es un gran país. Y lo que todos esperamos de China es que utilice ese papel que tiene asignado en el Consejo de Seguridad de gran potencia y su ascendente e interlocución con Putin para conseguir que la paz vuelva inmediatamente. Y esto es muy sencillo: sólo es necesario que los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa.

La gran pregunta es cuándo acabará la guerra.

Nadie lo sabe, porque ninguno tenemos la bola de cristal. Esta guerra empezó por la voluntad de un solo hombre: Vladimir Putin. Nadie ni en España ni en la UE ni en la OTAN ni en Ucrania han querido esta guerra, ni han hecho nada para que tuviera lugar. Esta guerra arrancó por la decisión de Putin y se prolonga por la decisión de Putin. La inmensa mayoría de planeta pidió este jueves paz. El único motivo de que esta guerra haya empezado, siga y no termine es la voluntad de Putin de continuarla. Si vemos su discurso del pasado martes, no pronunció la palabra paz ni una sola vez. Todas sus ideas fueron belicismo y guerra.

El presidente ha estado en Kiev con motivo de este primer año de guerra anunciando que sube a diez el número de tanques Leopard que se van a enviar. ¿Esto significa que se va a aumentar el material militar en los próximos meses?

Significa lo que todos los europeos hemos dicho claramente desde el primer día: no vamos a abandonar a Ucrania. Si por España y el presidente Sánchez fuera, esta guerra no habría empezado nunca y habría terminado ya. Pero hay una cosa que no hay que olvidar, Ucrania tiene el derecho a existir como nación. Tiene una igualdad soberana con todos los estados y un derecho a su integridad territorial y a que se respeten sus fronteras. Tenemos que darle los medios a Ucrania para que pueda defender su libertad y su independencia y a los civiles indefensos que están matando. Todo material, incluido el militar, es defensivo.

Es el jefe de la diplomacia española, ¿hasta qué punto puede actuar la vía diplomática? ¿En qué momento se está? ¿Qué posibilidades hay de lograr el fin del conflicto de esta manera?

La diplomacia en el seno de la ONU ha hablado alto y claro y ha jugado un papel muy importante. Hemos sido 141 países, 141 voces de todo el planeta, de manera masiva. Sólo siete países han secundado a Rusia, incluida Rusia. La diplomacia está jugando un papel fundamental. Una vez más ha quedado arrinconada Rusia en la comunidad internacional. Hemos dicho alto y claro que no queremos su guerra y que defenderemos siempre la legalidad internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y el principal de ellos es la abolición de la guerra como forma de resolver conflictos enquistados.

Hay voces que hablan de la negociación y de cesiones. España sigue en la posición de que, si se habla, debe ser sobre el decálogo de Zelenski. Ese sería el punto de partida, ¿no?

Hay dos cosas en las que se mueve España. Ucrania es un Estado soberano, su Gobierno es legítimo y está democráticamente elegido. Nadie debe tomar decisiones sobre Ucrania salvo el Gobierno de Ucrania. Yo no permitiría como ministro de Exteriores que alguien quisiera tomar decisiones en nombre de España. En segundo lugar: queremos la paz, haremos todo lo posible, cazaremos al vuelo la más mínima oportunidad de paz. Pero tiene que ser una paz dentro de la Carta de Naciones Unidas.

Ya está trabajando intensamente en la Presidencia española de la UE para el segundo semestre. Ucrania será uno de los temas esenciales. ¿Cómo puede contribuir el Gobierno a ese intento de fin de la guerra? ¿Podría ser durante esa Presidencia?

Llevamos un año trabajando en la Presidencia de la UE. Va a ser un tema importante. Si es por el Gobierno de España, ojalá llegue mucho antes de la Presidencia. Pero desgraciadamente el discurso de Putin del martes indica que su voluntad es más bien escalar en la guerra. Por lo tanto, lo lógico es que la guerra siga durante nuestra Presidencia. Vamos a apoyar cualquier posibilidad de paz dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas para Ucrania. Vamos a apoyar ese camino europeo de Ucrania y que no queden impunes todos esos crímenes que se están cometiendo en la violación del derecho internacional humanitario. Vamos a apoyar a la Corte Internacional Penal y a la Fiscalía ucraniana para que se resuelvan esos crímenes y den cuenta ante la Justicia los que los han cometido. Y vamos a ejercer todo el poder de la UE para hablar con nuestros amigos y socios para que todo el mundo ayude para que la paz regrese.

La pasada semana se escuchó a Ione Belarra, líder de Podemos, decir que el PSOE tenía que pedir “perdón” y que hacía seguidismo de EEUU. ¿Hay tensión dentro de la coalición en estos momentos por la forma de abordar el fin de la guerra?

Todo el Gobierno está unido en buscar la paz. No hay fisuras. Todo el mundo debe tener claro que todo lo que hace el Gobierno de España es para que la paz regrese a Ucrania lo antes posible.

Hay también una polémica en España al decir el PP que el Gobierno ha vetado la visita de Alberto Núñez Feijóo a las tropas en Letonia. ¿Qué contesta a los populares?

Como ministro de Exteriores, en ningún momento he tenido alguna indicación ni por parte de Feijóo ni por parte del PP. He leído después que ha tenido alguna intención de hacerlo. Es un poco anómalo. Normalmente toda persona que tiene algún rol político notifica lo que va a hacer al Ministerio de Exteriores por cortesía y seguridad para ver si entronca con la política exterior. Lo hacen los expresidentes del Gobierno y de las autonomías y los parlamentarios. No hay precedentes de un líder de la oposición visitando tropas españolas. El Ejército lo dirige el Gobierno y representa a todos los españoles.

Surge la pregunta, ante la situación actual, de si España va a tener que mandar efectivos y soldados a Ucrania.

Quiero ser muy claro sobre esto. No hay ningún planteamiento ni de cerca ni de lejos de enviar en algún momento tropas españolas, de la UE o de la OTAN a Ucrania. Cualquier indicación en ese sentido es un auténtico bulo.

Putin anunció que supendía el tratado de New Start, ¿es real esa amenaza nuclear en estos momentos?

No hay que angustiar inútilmente a los españoles. La situación es suficientemente complicada con una guerra convencional a gran escala en Ucrania como para especular sobre cosas sobre las que no tenemos ningún indicio. Lo que indica la suspensión del tratado es la nula voluntad de diálogo de Vladimir Putin y cómo día tras día demuestra que lo único que quiere es la senda belicista.