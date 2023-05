Albert Botran: “No me gusta 'Sálvame', pero Ana Rosa es peor todavía”

Sube a la tribuna con sus discursos en letra 16. Es un ritual. Y los guarda todos luego en una carpeta. Bromea: los encuadernará cuando termine su época de diputado y se los regalará a su equipo, que está harto de escucharlos. Albert Botran es uno de los dos diputados de la CUP en la Carrera de San Jerónimo. "Gente normal", se defiende frente a los adjetivos que le dedican sus rivales. Y de pijo nada, indica. "Intento que la ropa me dure mucho tiempo", campanea.

LOS CUARTOS

1- ¿Qué hace un chico de la CUP en el Congreso?

Cumplir una misión especial que nos encargaron.

2- ¿Es punki el Congreso?

Es más carca que punki.

3- En sus redes tiene una foto con una camiseta de Castelao, ¿cómo lo interpretamos?

Tengo mucho cariño por Galicia. Siempre que he ido me han tratado muy bien. Castelao me parece una persona bastante extraordinaria. Venía de una esperanza federalista con los republicanos y se convenció de que sólo la soberanía y la independencia nos podían permitir ser nosotros mismos.

4- ¿Qué día lo ha pasado peor aquí?

El día que estalló la guerra de Rusia contra Ucrania, fueron los días más difíciles.

LAS CAMPANADAS

1- ¿Cómo disfruta la libertad de Isabel Díaz Ayuso?

Tenemos una vida bastante modesta aquí. De vez en cuando vamos a cenar fuera, pero como de monje oficinista. De casa al trabajo y de trabajo a casa. El equipo está muy unido.

2- ¿Qué le ha sorprendido más de la vida política madrileña?

El volumen. Es más grande que el Parlament, hay mogollón de actividades al mismo tiempo. Es inalcanzable para un grupo de dos diputados.

3- ¿Por quién siente debilidad dentro del Gobierno?

Me gusta cuando le preguntan a José Luis Escrivá porque se acostumbra a salir del guion. Siempre da juego, da buenos momentos. Ves a ministros que llevan muy bien escrita la respuesta para no meter la pata y a otros les puede la pasión y son más auténticos.

4- ¿Cómo definiría a la presidenta Meritxell Batet?

Es una persona de buen trato, pero demasiado asustada. Siente presión de la derecha y de la extrema derecha. Le lleva a no protegernos a otros grupos. Lo hemos visto con el tema de la lengua y con Pegasus. Podía haber liderado una solución distinta si de verdad se creyese que un diputado electo es inviolable.

5- ¿Qué le han dicho en el Congreso que no hayamos llegado a escuchar los periodistas?

Imitan tu acento. Y usan y repiten alguna palabra en catalán para ridiculizarte. Con acento forzado.

6- ¿Cómo escribe sus discursos?

Los hago yo. Me intento documentar mucho antes y luego hago un esquema en el ordenador. Los paso a letra 16 para que se puedan leer bien y los subrayo. Los imprimo para leerlos y los guardo todos en una carpeta.

7- Es portavoz en la Comisión de RTVE. Si fuera el presidente de la corporación, ¿a quién pondría a presentar el telediario?

No sé. Creo que Jesús Cintora hizo un buen programa y se lo cargaron porque tenía pluralidad.

8- Todo el mundo habla de la cancelación de Sálvame, ¿y usted qué opina?

No es un programa que me guste, aunque Jorge Javier Vázquez ha tenido algún posicionamiento político bueno. Pero, en general, hurgar tantísimo en la vida íntima no me parece un modelo de televisión. Ahora, el de Ana Rosa es peor todavía. Es cambiar una cosa para ir a peor. Los programas del corazón me parecen muy alienantes, aunque todos somos curiosos. Como programa no me gusta.

9- Es licenciado en Historia, ¿cómo pasará a los libros la España de hoy?

Como una España que ha tenido la oportunidad de reformarse y no lo ha querido hacer. El Gobierno que hay ahora es el más progresista, se lo recordamos con sorna. No ha tocado los pilares fundamentales. La gestión ha sido en cosas buena y en otras no tan buena, pero muy superficial. En cuestiones como la plurinacionalidad se ve clarísimo. Se han preocupado de maquillar el conflicto con Cataluña, no de cambiar las bases de la relación.

10- Usted fue uno de los espiados con Pegasus, ¿tiene miedo de su móvil ahora?

No demasiado, porque también pienso que lo que ven es lo que hay. No tengo demasiadas cosas que esconder. Me jodería mucho que cosas íntimas trascendieran, porque la intimidad es la intimidad. Pero no tengo ni negocios raros ni dobles discursos. Lo llevo con resignación.

11- Muchos de sus rivales dicen que al final los de la CUP son los más pijos, ¿qué les contesta?

Ja, ja, ja. Somos gente bastante normal. Piensan que vendrá algo muy raro y al ver que eres normal lo disfrazan diciendo que somos pijos. Pijo no soy, intento que la ropa me dure mucho tiempo.

12 -¿Con qué diputado le gustaría tomarse un café sin cámaras delante?

No lo había pensado nunca. Con la propia Batet para hablar de todo los que tenemos que hablar.