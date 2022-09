Alberto Casero vuelve a equivocarse y vota a favor de investigar al Gobierno de Rajoy por la policía política

El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, se ha vuelto a equivocar durante una votación en el Congreso de los Diputados. Con su error al votar, el conservador ha apoyado la petición de ERC, Bildu y Más País pactada con el PSOE para que se investigue la responsabilidad de los gobiernos de Mariano Rajoy en la conocida como cloaca policial por la Operación Catalunya. Ha sido el único diputado del PP que ha votado en este sentido.

Hay que recordar que este mismo diputado del PP, con un idético error en otra votación telemática como la de este jueves, permitió al Gobierno salvar la aprobación en el Congreso del proyecto de la reforma laboral. El voto se envió de forma telemática desde la casa de Alberto Casero en Madrid y el conservador aseguró que él no cometió ningún error.

Ante esta situación el PP culpó al Congreso de no contar bien, lo achacó a un error en el sistema telemático del Parlamento y alegó que la Presidencia fue informada con antelación y no permitió la corrección. Aun así, esa equivocación hizo que la reforma fuese aprobada in extremis, por 175 diputados a favor frente a 174 en contra.

Gracias a la nueva equivocación por parte de diputado del PP, el Pleno del Congreso ha acordado este jueves con apoyo del PSOE, Unidas Podemos y sus habituales socios crear una nueva comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior que dirigió, en su momento, Jorge Fernández Díaz en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del tercer órgano para investigar supuestas tramas parapoliciales que funcionará en la Cámara Baja y, además de centrarse en la conocida como Operación Catalunya, se ampliará también tramas anteriores como la Operación Kitchen.