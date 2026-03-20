Anatomía del fenómeno Rufián, el político que habla como la calle y siembra la esperanza en la izquierda

¿Quién preferiría que fuera el presidente del Gobierno de España? Una pregunta clara y directa del CIS. Y uno de cada diez españoles (el 9,1%) responde: Gabriel Rufián. Sólo lo superan Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) y Santiago Abascal (Vox). Es el principal valor entre las izquierdas transformadoras. Un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años y que ahora ha explotado.

Rufián ha abierto una vía de esperanza dentro del melancólico y fragmentado mundo progresista. Su acto con Emilio Delgado (Más Madrid) supuso todo un revulsivo para el espacio. Y ahora vuelve a remover todo el tablero con el anuncio de un debate similar con la eurodiputada Irene Montero (Podemos), que se celebrará el 9 de abril en Barcelona con el título de “¿Qué hay que hacer?” y con la moderación a cargo del exdiputado Xavier Domènech.

ERC ha rechazado hasta el momento el planteamiento de Rufián, que aboga por hacer listas en todas las provincias que sean competitivas para materializar los votos en diputados y frenar la ola de las derechas. Pero muchos dirigentes de otras formaciones ven con buenos ojos que Rufián vaya un paso más allá y pilote un espacio que está por debajo de sus resultados del 23J bajo el paraguas de Sumar.

Pero más allá de declaraciones políticas, Rufián es un fenómeno en sí mismo, que reconocen tanto partidarios como detractores, en un momento muy complicado de la política en el que crece con fuerza el desapego hacia la clase dirigente. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Qué atrae a los ciudadanos del portavoz republicano? ¿Cómo consigue conectar con la gente en la calle?

"Autenticidad, claridad ideológica y capacidad de adaptación"

La presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), Ana Salazar, reflexiona: “Hay una combinación de factores: la autenticidad, la claridad y la contundencia ideológica y la capacidad de adaptación”. Desarrolla cada uno de ellos. Sobre la autenticidad, precisa: “Rufián proyecta coherencia entre lo que dice y cómo lo dice. No parece fabricado, algo clave en un contexto de desafección política”.

La experta añade: “Defiende posiciones claras (republicanismo, izquierda social) evitando el lenguaje técnico. Cuenta sus posiciones como si fuera un amigo, con capacidad para que lo entiendan la mayoría de perfiles sociodemográficos, usando metáforas visuales aptas para todos los públicos”. Salazar prosigue sobre su “capacidad de adaptación”: “Ha evolucionado de un perfil más combativo con el uso de la performance en el Congreso de los Diputados a un perfil más transversal en redes sociales. También ha sido capaz de enfocarse no solo en un votante de izquierda independentista, sino también en un elector a nivel nacional”.

¿Por qué se diferencia de la mayoría de políticos? Salazar responde: “Si lo enfocamos desde la parte más personal, a Rufián se le ve como una persona sin complejos, sin miedo al riesgo. Lo que le aporta un halo desprendido y emprendedor”. A lo que añade la politóloga: “Si lo enfocamos desde el punto de vista comunicativo, controla diferentes registros y los transita a su antojo, pasando de la ironía al tono institucional sin despeinarse”.

“Tiene destreza en el uso del sentido del humor y tiene también la habilidad de cambiar el foco. Nunca lo ves entrar en el marco del adversario, tiene una gran capacidad para reformular tanto en marcos ideológicos como en situaciones con Vito Quiles, por ejemplo”, apostilla Salazar.

El aspecto comunicativo es esencial en la figura de Rufián. Para Salazar, la clave está en su lenguaje cotidiano, su cultura digital y su manejo de los distintos formatos en redes sociales. Con otra virtud: “Utiliza frases que son titulares”. ¿Y su punto débil? La presidenta de ACOP contesta: “El principal límite que acompaña a Rufián es su posición territorial. La defensa de la autodeterminación o del referéndum parece incompatible con los intereses de otros territorios nacionales. Ese conflicto puede ser una barrera para liderar mayorías amplias a nivel nacional”.

"Preocupaciones de la calle"

Se adentra también en este fenómeno Alberto Díaz Montiel, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada y experto en sistemas electorales. Arranca así su análisis: “Es una combinación de factores de varios tipos. Por un lado, ha aprovechado el vacío de referentes estatales en ese espacio consecuencia de las continuas guerras internas entre las distintas formaciones”.

“Haciendo un paralelismo, ha pasado algo parecido a lo que ocurrió en la Guerra de las Rosas durante el siglo XV. Los Tudor acabaron accediendo a la corona debido a que las otras familias (York y Lancaster) prácticamente habían desaparecido a causa de las continuas batallas entre ellos”, explica el profesor, que continúa: “Ese espectro de la izquierda ha sido, durante los diez últimos años, una máquina de quemar líderes por distintas causas, muchas de ellas relacionadas con la falta de institucionalización definitiva de una fórmula política concreta”.

“Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero, Yolanda Díaz… el espacio ha sido un pozo sin fondo de liderazgos. Rufián ha sabido adaptarse bien a la época de las redes sociales y los zascas, donde se viralizan con mayor éxito ese tipo de intervenciones breves e ingeniosas. A ello se une el hecho de que el republicano no ha sufrido el desgaste habitual de las labores de gobierno o de tener que liderar y gestionar en primera persona un partido político”, apostilla.

Pone otro asunto sobre la mesa: “A lo ya mencionado sobre su capacidad de comunicar en un contexto marcado por la viralización en redes sociales, se une el hecho de reivindicar posiciones políticas relacionadas con cuestiones que forman parte del debate y de las preocupaciones de la calle”. En ese sentido, señala sus discursos sobre vivienda o migración.

Responde también sobre sus debilidades en esta carrera dentro de la izquierda: “No se trata del hecho de ser catalán, sino más bien del papel que jugó en los años duros del proceso independentista en Cataluña, entre 2014 y 2018, cuando sus reivindicaciones sociales estaban más mitigadas en beneficio del discurso independentista”.

"Retrata la crudeza del sistema en el que vivimos"

Álvaro Sánchez, investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pone el foco especialmente en la comunicación del portavoz de Esquerra: “Lo hace muy bien tanto en el contenido como en las formas. Sabe muy bien dirigirse al electorado especialmente joven y que vive en las ciudades. Recoge sus problemas como el aumento del precio de los alquileres, la falta de oportunidades y la precariedad laboral. Representa valores como la redistribución y retrata la crudeza del sistema en el que vivimos. Además, lo vehicula a través de intervenciones cortas, concisas y preparadas que sirven para ser resposteadas en X, Instagram y TikTok. No rehuye la forma de comunicar de los jóvenes”.

Irene Montero hace equipo con Rufián con un acto en Barcelona para “dar certezas a la izquierda” Ver más

Hilvana otra idea: “Rufián tiene también la ventaja de que no tiene presiones de su partido a la hora de comunicar su propuesta. No tiene ataduras. En cambio, Podemos, IU y Sumar tienen que pensar en el futuro de sus formaciones”. Además, consigue suscitar “emoción” entre el electorado de izquierdas al hablar de un nuevo proyecto político sin disputas partidistas a la izquierda del PSOE.

Sánchez también se suma a la idea de que Rufián sabe manejar perfectamente las redes sociales: “Es consciente de que la mayor repercusión de las intervenciones en el Congreso se produce en Instagram o en X”. Remarca: “Él interviene en la sesión de control pensando ya en el posteo”.

“Es inteligente y eficiente. Le da un mayor vínculo con el votante descontento”, ahonda. ¿Y hándicap? Termina Sánchez: “Su reivindicación de la independencia de Cataluña. Aunque gran parte de la narrativa de este proyecto se basa en la plurinacionalidad, puede ser un problema para él en zonas del interior de España, especialmente en Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León. Eso le puede pasar factura. Está por ver cómo podría canalizarlo, pero ahora es un lastre en algunos territorios”.