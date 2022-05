Por Andalucía arranca su campaña con una "disculpa" y la promesa de un acuerdo "irreversible"

No hay marcha atrás. Los líderes de los seis partidos de la coalición Por Andalucía estrenaron este miércoles la campaña electoral del 19J con una presentación conjunta en el emblemático bar La Carbonería, en Sevilla, escenario de incontables juergas flamencas. La crisis política, aunque quedan problemas por resolver para incluir de facto en la coalición a Podemos tras quedar formalmente fuera, se da por zanjada, señalan desde la coalición. El hecho definitivo: al acto acudió, en representación de Podemos, Juan Antonio Delgado, junto a la candidata, Inmaculada Nieto, que habló la última y habló por todos. El riesgo de ruptura, que ha sobrevolado a la coalición durante la última semana, quedó disipado. Pero la crisis flotaba en el ambiente, hasta tal punto que uno de los primeros mensajes de la candidata, Inmaculada Nieto, de IU, fue pedir "disculpas" a los andaluces tras una semana de crisis aguda.

"Disculpas", reiteró Nieto, "por la desazón, desasosiego y preocupación" que ha provocado la crisis. Y añadió que ahora toca "redoblar el esfuerzo" para merecer que las disculpas sean aceptadas: "Ni de la melancolía ni de la resignación vamos a hacer una Andalucía mejor", afirmó.

Participaron en la presentación dirigentes de IU, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Llegaron juntos por una bonita calle del barrio de Santa Cruz, en el centro de Sevilla, una foto segura. Luego posaron juntos en una plaza. Sin malos gestos, con Nieto como protagonista.

Todos los partidos sabían que, al margen de los mensajes iniciales de cada uno de los dirigentes, las preguntas de los periodistas girarían en torno al problema político, que ha generado ahora un problema legal. Los partidos todavía están trabajando sobre cómo integrar a Podemos.

No es una negociación fácil. Podemos tendrá que entrar en las listas con candidatos independientes y hay que diseñar una "fórmula jurídica" para que pueda recibir fondos. El partido morado, que ha renunciado a que la palabra "Podemos" o incluso "Unidas" esté en la candidatura, y que no podrá ver su nombre ni su logo en la papeleta al estar legalmente fuera, pretende que el resultado de la solución "jurídica" se parezca lo máximo posible al acuerdo alcanzado con IU el viernes para salvar la negociación, incluidas las asignaciones económicas. En aquel acuerdo, a Podemos le corresponden cuatro de ocho cabezas de lista.

"Hay un equipo técnico con personas de todas las organizaciones trabajando para dar viabilidad, para dar soporte técnico y jurídico en el marco de la ley" al acuerdo, explicó Nieto, que evitó detenerse en la respuesta a las preguntas sobre las listas, ni siquiera sobre por qué provincia se presentará ella misma. Hay cuestiones aún abiertas, pero ninguna parece ya con la fuerza suficiente como para romper la coalición. Sin perder la sonrisa, Nieto sorteó las cuestiones más peliagudas. Sobre lo ocurrido en el fatídico viernes, cuando no se registró a tiempo Podemos, no dijo nada. Tiene salida fácil: ella no estuvo en primera línea. Hubo una ocasión en que se le preguntó a Delgado Ramos, que se remitió a lo respondo por Nieto. La presentación concluyó sin una sola disonancia.

Un acuerdo "irreversible"

Nieto se centró en destacar que el acuerdo político es "irreversible", algo que este mismo martes por la noche todavía no se atrevían a asegurar todos. Este miércoles sí. Delgado –grandote y con aire serio– se acercó al micro durante su turno de palabra, el penúltimo sólo antes de Nieto. "No ha sido fácil", dijo. Pero habló de un proyecto "ilusionante, lleno de esperanza", el de una coalición "progresista, verde y feminista". "A partir de ahora nos vamos a poner a trabajar sin descanso todas por Andalucia. A partir de ahora nos ponemos a trabajar en nuestros sanitarios, nuestros bomberos, nuestros docentes, por los jóvenes que se han tenido que marchar", añadió. Coincidió Nieto: "Vamos a hablarle al a gente de sus cosas. Ya no vamos a hablar más de nuestras cosas". Cerró su intervención con un "¡al lío!

La implicación de las militancias

Una coalición nacida con mal pie tiene el desafío de implicar en la campaña a las militancias de los dos principales partidos: IU, que tiene una significativa presencia territorial, con más de 60 alcaldías, y Podemos, un partido con una poderosa maquinaria de activismo digital. Tanto Ernesto Alba, líder del Partido Comunista de Andalucía –Toni Valero, coordinador de IU, no asistió porque tiene covid–, como Delgado aseguraron que los suyos se aplicarán al máximo. "Nuestra organización, nuestros alcaldes, nuestros concejales, están a disposición de este espacio", dijo Alba.

Todos los dirigentes lanzaron su mensaje. "Con ilusión, sin revanchismo. No ha sido fácil porque nos importa Andalucía", dijo Esperanza Gómez (Más País). Mar González (Equo) recordó que su partido forma parte de los Verdes europeos y que tiene acuerdos con Mès, con Más Madrid, con Compromís. No quiere que el ecologismo sea un "capítulo" de las políticas, sino que lo invada todo. "Viva Andalucía libre", cerró su intervención María José Torres (Iniciativa del Pueblo Andaluz), que reclamó una "transformación" económica de Andalucía. Carmen Molina (Alianza Verde) subrayó que Andalucía es "especialmente vulnerable a la crisis climática" y recordó el intentó del PP, Ciudadanos y Vox de legalizar regadíos en el entorno de Doñana.

Esos tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, son lo que más une a los seis partidos. Unión en el rechazo, claro. Todos cargaron contra la derecha y sus políticas, a las que hay que ofrecer una "alternativa", dijeron.