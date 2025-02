28F: la bandera del andalucismo y la quita de la deuda recrudecen la guerra entre Moreno y Montero

“La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra, a pedir paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra...” Andalucía vuelve a vivir un simbólico 28 de febrero, pero con los partidos ya armándose para la batalla electoral en la comunidad más poblada de España el próximo año. Una cita que zarandeará toda la política nacional y que promete un duelo de altura entre Juanma Moreno (PP) y María Jesús Montero (PSOE). Bajo la atenta mirada y la total implicación de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El 28F es una cita política y cultural de gran envergadura en la comunidad con televisiones y radios autonómicas, locales y nacionales retransmitiendo los actos en directo. El gran menú está compuesto por el Pleno que se desarrolla en el sevillano Hospital de las Cinco Llagas y la posterior entrega de las Medallas de la comunidad en el Teatro de la Maestranza. Desde el mediodía se vuelve viral la interpretación que hace cada año un artista andaluz. Ese momento se pasa de móvil a móvil a velocidad de vértigo. Esta edición se prevé de récord con Pablo Alborán como la voz elegida.

La potencia de los actos del 28F fue una de las columnas institucionales del PSOE durante décadas dominando el Palacio de San Telmo frente a un PP que siempre esquivó el andalucismo militante y que incluso votó en contra en el Parlamento andaluz del último Estatuto autonómico (luego giraría en el Congreso). La derecha andaluza siempre tuvo visos centralistas, frente a la izquierda que hizo del referéndum de autonomía uno de sus grandes hitos.

Las ansiadas fotos del 28F

Pero Juanma Moreno cuando llegó al Gobierno tras las elecciones de 2018 se envolvió con fuerza en la blanca y verde. El líder del PP autonómico siempre tuvo claro que debía dar un giro a ciertas dinámicas de su partido que eran consideradas de “cortijeros” por una parte de la población. Como señalan fuentes del Partido Popular, supo leer ese espíritu de la “generación del mollete” en la que se habían criado los jóvenes de la comunidad a partir de los ochenta (en alusión a la celebración en los colegios del Día de Andalucía con desayuno típico con pan, tomate y aceite y con interpretaciones del himno con flautas en el patio).

Y una de las cosas que ha hecho Moreno ha sido mantener la importancia de los actos del 28F y de las Medallas, donde los presidentes autonómicos tienen un especial protagonismo (la fotografía junto a los premiados abre portadas y se queda en la retina de muchos ciudadanos). Este año habrá muchas instantáneas con galardonados como Karina, Jesús Navas, Manu Sánchez y el propio Alborán. Además, se distingue la lucha del pueblo gitano y a empresas como Scalpers. Otro de los grandes momentos será el reconocimiento al grupo Medina Azahara (algunos socialistas dicen por debajo que el PP busca la imagen con una banda cuyas canciones pone en sus actos María Jesús Montero).

Dirigentes del PSOE andaluz reconocen que Moreno ha sido inteligente al acercarse al andalucismo, pero sostienen que hay que “retratarlo” como un “postureo”: “Es el Gobierno que más gasta en publicidad y en los medios. El presidente es puro marketing, vuelca la Junta en su promoción personal”.

Montero reconecta con los orígenes del andalucismo

Montero y su equipo son plenamente conscientes de esa situación. La vicepresidenta primera afronta este viernes su primer 28F como líder de los socialistas del sur tras asumir oficialmente el cargo el pasado fin de semana en el congreso regional en Armilla (Granada). Este mismo jueves presidió en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga el acto de reconocimiento y reparación a Manuel José García Caparrós, el joven asesinado por un disparo de la Policía en la manifestación a favor de la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977. Allí hizo entrega a la familia de la Declaración de Reconocimiento y Reparación otorgada por el Gobierno de España a él como víctima del posfranquismo y anunció que se van a desclasificar todos los documentos sobre el caso sin anonimizar.

Este 28F es escenario también de un duelo entre Moreno y Montero por el proyecto de condonación de deuda autonómica impulsado por el Gobierno central tras el acuerdo con Esquerra Republicana. Este mismo lunes la vicepresidenta primera informó del plan, en el que Andalucía aparece como la principal beneficiada con 18.791 millones de euros, por delante de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid.

Andalucía, como el resto de autonomías gobernadas por el Partido Popular, abandonó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido el miércoles en Madrid por Montero, por considerar una trampa esa condonación y atribuyendo esa decisión a una “rendición” ante el independentismo. El presidente andaluz señaló sobre la cuestión: "Diremos que no a una quita de deuda. Porque Andalucía no tiene un problema de deuda porque hemos hecho un esfuerzo. Se ha hecho una solución ad hoc para un acuerdo político con Cataluña y lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fiesta del procés y del independentismo. Se ha hecho deuda y se han gastado fondos públicos con un objetivo que era la desconexión de España. Y ahora el resto de los españoles lo pagamos-. No es un buen mensaje para la sociedad”.

Los populares, como hizo también Elías Bendodo en el Congreso durante la sesión de control, quieren acentuar el enfrentamiento con Montero vendiendo la imagen de una ministra de Hacienda que beneficia a Cataluña, un tema con el que creen que tendrán un gran rédito electoral. Pero en la sevillana calle de San Vicente quieren poner frente al espejo al presidente andaluz, que en su día reclamó la misma condonación de la deuda y la cifró en 17.000 millones (1.800 millones de lo que ofrece ahora el Gobierno de coalición).

En el PSOE están convencidos de que las comunidades del PP, aunque se ausentaran en el Consejo y luego Feijóo vote en contra en el Congreso, acabarán firmando los convenios. Pero en estos momentos el socialismo del sur se centra precisamente en lamentar que la Junta rechaza beneficios para la autonomía anteponiendo los intereses del Partido Popular. Los cargos socialistas están saliendo en tromba en las últimas horas para denunciar la “traición de Moreno Bonilla” a Andalucía: “Es un títere en manos de Feijóo”. El 28F mira de lleno a la cita con las urnas.