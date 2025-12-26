Se aplaza la Comisión Mixta de Transferencias por desacuerdos entre los Gobiernos central y vasco

Los Gobiernos central y vasco han acordado aplazar al día 16 de enero la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias inicialmente prevista para el próximo lunes, debido a que persisten desacuerdos vinculados con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social, según informe Efe.

El Gobierno Vasco ha señalado, en un comunicado este viernes, que, a día de hoy, "no se dan las condiciones necesarias" para celebrar la Comisión Mixta, que tenía previsto firmar el lunes 29 de diciembre el traspaso de cinco transferencias acordadas en el mes de julio.

Se trata de las competencias de prestaciones de desempleo, de prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Tras constatar que existían problemas para cerrar los acuerdos, el pasado 22 de diciembre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, mantuvo un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, del que la representante vasca afirmó salir "más preocupada de lo que estaba a la entrada" al constatar "resistencias" surgidas en los últimos días en relación al modo de materializar los acuerdos políticos que ya se habían suscrito.

Desde aquella reunión el Gobierno vasco aprecia avances, pero también constata que "persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados".

El Ejecutivo autonómico ha detallado que no se han resuelto "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación", al tiempo que ha explicado que no hay acuerdo sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social.

Tras tachar de "contrariedad" el aplazamiento de la reunión, el Gobierno Vasco ha subrayado que las dos partes coinciden en que "lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima Comisión Mixta de Transferencias".

Por este motivo, se han emplazado al 16 de enero con el objetivo de disponer del tiempo necesario "para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio".

"El Gobierno Vasco no aceptará traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos", ha advertido.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial han explicado que el aplazamiento se ha acordado conjuntamente entre los dos gobiernos con el fin de disponer "del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas"

El Gobierno asegura que es consciente "de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando", al tiempo que expresa su confianza en que "el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada".

Aparte de estas materias quedan pendientes otras diez transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979. El Gobierno de España se había comprometido a acordarlas todas antes del fin de 2025, un objetivo que no se podrá cumplir.