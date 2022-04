Un nieto sin piernas, la mano misteriosa y una ausencia: ¿quién está detrás de la foto del rey emérito?

Viernes 15 de abril, festivo en España y pasadas las ocho de la tarde. Un teletipo de Europa Press revoluciona primero las redacciones de los periódicos, al borde del cierre de la jornada, y después las redes sociales. ¿El motivo? Una fotografía del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, con las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi acompañados por cinco de sus ocho nietos. Esta es la primera imagen que existe de las hijas del exjefe del Estado en Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que, según publicado diversos medios en los últimos meses, han ido a visitar a su padre en numerosas ocasiones.

Según ha podido saber infoLibre, la instantánea llega a España a través de un intermediario del propio rey emérito que, contento por la visita de parte de su familia en estas fechas vacaciones, quería que la imagen se difundiera y se conociera que lo habían ido a visitar. Aunque está sin datar, la fotografía se supone que es de estos días ya que, según publicó ya el miércoles Vanitatis, las infantas han viajado hasta Abu Dabi para pasar la Semana Santa con su padre.

Según el portal de corazón de El Confidencial, salieron en dos vuelos diferentes. Cristina voló desde Barcelona y acompañada por sus cuatro hijos Juan, Pablo, Miguel e Irene. Elena lo hizo desde Madrid junto a Victoria Federica. Se desconoce si su hijo mayor, Felipe Juan Froilán, ha viajado ya que no sale en la imagen.

El hijo mayor de la infanta Elena es uno de los tres nietos ausentes en la imagen. Las otras dos son las hijas de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, Leonor y Sofía. Ambas visitan este sábado junto a los reyes el centro de recepción, acogida y derivación (CREADE) de refugiados de Pozuelo de Alarcón. La última vez que vimos a Juan Carlos de Borbón con casi todos sus nietos fue en el 80 cumpleaños de la reina Sofía, en 2018, en una imagen en la que aparecían los reyes Felipe y Letizia con sus hijas, todos en Zarzuela. En aquella ocasión, el ausente fue Iñaki Urdangarin, ya bajo la lupa de la justicia por el caso Nóos.

En la imagen de ahora en Abu Dabi, el emérito vuelve a posar en el centro acompañado por un bastón de fibra de carbono que le costó 200 euros. A su izquierda, se encuentran Victoria Federica de Marichalar, que rodea con un semiabrazo a su abuelo, y la infanta Elena. A su derecha, Irene Urdangarin y la infanta Cristina. Detrás de Juan Carlos I, se colocan los tres hijos de su hija pequeña: Miguel, Juan y Pablo.

Este último, el segundo hijo de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin y jugador de balonmano, ha acaparado protagonismo en las redes sociales ya que en la instantánea da la impresión que no tiene piernas. Algo que ha levantado todo tipo de suspicacias en el universo tuitero: ¿photoshop? ¿montaje? Pero no es el único detalle ha generado polémica en Twitter. El otro es una de las manos a la derecha del cuello del emérito: ¿es de la infanta Elena o Victoria Federica? ¿no tiene demasiadas arrugas para ser de alguna de los nietos?

En conversación con infoLibre, al director de Europa Press, Javier García Vila, le sorprende la polvareda levantada desde la noche del viernes en Twitter. "Cuando recibimos la foto ni siquiera me fije. Me pareció una imagen bastante normal", asegura al tiempo que revela que se ha dado cuenta de estos detalles este sábado, al ver la polémica en redes. Eso sí, es tajante y considera poco probable la acción del photoshop: "¿Cuál es el sentido de hacer el montaje de la foto para meter a uno de los nietos cuando ya falta uno?". Aunque reconoce que él no es experto en temas fotográficos, insiste en preguntarse "qué sentido tendría" editar esta imagen.

Necesito saber dónde están las piernas de Pablo Urdangarín. https://t.co/yqzD3hNPiV — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 16 de abril de 2022

Para los que preguntáis de quién es la mano que agarra intensamente el hombro de Juan Carlos: es de la Infanta Cristina 👇 pic.twitter.com/8MrIcvjdag — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) April 16, 2022

A primera hora de la tarde de este sábado, y ante la polémica suscita, el entorno del rey emérito ha remitido a Europa Press otra fotografía de la visita. Con la misma ropa y los mismos protagonistas, entre las diferencias se puede ver a la infanta Cristina detrás de su padre, entre sus hijos varones. En esta ocasión, a todos se les ven sus piernas y ninguna mano misteriosa aparece en la imagen.

Esta fotografía familiar sale a luz coincidiendo con el décimo aniversario del accidente de caza en Botsuana y pocas semanas después de que el emérito anunciara en una misiva a Felipe VI que optaba finalmente por permanecer en Emiratos Árabes Unidos. No obstante, en esta carta, trasladó a su hijo su voluntad de viajar con frecuencia a España para visitar a familiares y amigos ahora que la Fiscalía General del Estado ha cerrado las investigaciones abiertas en su contra.