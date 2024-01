Las autoridades de Gaza informan de 135 muertos en los ataques israelíes de las últimas horas

12:15 h

La exalcaldesa y líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, ha dicho este sábado que prevé seguir en el Consistorio y ha descartado ser candidata en las elecciones europeas de este año: "No iré a Europa".

"Si lo agotaré o no (el mandato), lo decidiremos con mi grupo municipal, porque aún no sabemos qué escenarios se producirán", ha respondido en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, al preguntársele si se quedará en el Ayuntamiento los próximos cuatro años.

Ha explicado que se planteó ser ministra porque su espacio político se lo planteó ser ministra, pero lo rechazó porque ella no viene de la política institucional ni ha llegado a ella para ocupar cargos: "He descartado ser ministra. Quizá algunos tenían ganas de que me fuera".

También ha dicho que el modelo de ciudad de BComú quedó claro durante su alcaldía, y seguirá siendo así este mandato: "Esto no lo haremos con Junts. Esto lo podemos hacer con el PSC y con ERC".