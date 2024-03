Ayuso: "Los familiares de las residencias quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que "los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas". La líder regional ha hecho esta referencia al final de su respuesta a una intervención de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a la Comisión de la Verdad que concluyó que no medicalizar los geriátricos y la imposibilidad de derivar provocaron la "sobremortalidad" en Madrid, que cifraron en 4.000 personas.

Por su parte, la líder de la oposición ha defendido que "amenazar a un periodista es amenazar a la democracia" y ha apuntado al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. "Cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo a elDiario.es 'os voy a triturar', ¿en nombre de quién hablaba? Porque si no lo cesa ya, es usted la que maneja la trituradora", le ha lanzado.

Ante ello, la presidenta autonómica les ha acusado a ellos de "atacar recientemente a todos los medios de comunicación". "Y le leo algunos cuantos: El Español, laSexta, Abc, Estado de Alarma, El Mundo, El Confidencial, Cuatro, Mediaset, Espejo Público, Europa Press, The Objective...", ha enumerado la dirigente madrileña. La presidenta ha reprochado a Más Madrid que "hablaran de las guillotinas y las cloacas mediáticas" -en referencia a declaraciones de Podemos- y ha afirmado que cuando estaban al frente de la Alcaldía de Madrid con Manuela Carmena "tenían una web en el Ayuntamiento de Madrid para corregir las noticias de los periodistas".

En su intervención, la presidenta ha vuelto a defender la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra su pareja por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental como "una inspección fiscal" y ha cuestionado si es "normal" lo que ha pasado. "¿Ocurre lo mismo y el mismo trato se le da, por ejemplo, a todos los de la trama Koldo o a las parejas y a las familias de todos los que están aquí sentados y a los ministros, etcétera? Mentira, porque están intentando hacer del caso de un particular un caso político porque están a la desesperada", ha planteado.

Durante la respuesta a Bergerot, Ayuso también ha defendido que "no se puede intimidad al entorno de los políticos" ni a "una persona en su propiedad privada". "No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días", ha lanzado en la sesión de control.

También ha censurado a Más Madrid porque entiende que en sus críticas a la sanidad privada están intentando "desprestigiar a uno de los mejores hospitales públicos de España, como es la Fundación Jiménez Díaz", y "humillando" a los trabajadores. "Aquí no hay un solo caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, mientras ustedes se sientan sobre la corrupción de la amnistía y de todos los casos que les están explotando. Nunca ha habido tanta gente trabajando como ahora en Madrid. La tasa de pobreza se está reduciendo, los nacimientos siguen creciendo, la esperanza de vida también. Madrid está más de moda que nunca", ha concluido.

Ayuso plantea que la Comunidad sufrague una vivienda oficial a su presidenta

En respuesta al portavoz del PSOE, Juan Lobato, Ayuso ha planteado este jueves que el Gobierno regional debería sufragar "una vivienda oficial para el presidente" y así se evitaría que la izquierda siguiese haciendo un "escarnio bochornoso" alrededor de la casa donde vive. "Yo no tengo nada. No tengo ningún piso", ha sostenido.

El diputado socialista le ha afeado que su política en materia de vivienda, con alusiones al piso en el que Ayuso vive con su pareja. "Usted parece que debe ser la única madrileña que no sabe ni cuánto se paga, ni quién paga el dúplex de lujo en el que vive, señora Ayuso", ha lanzado. La dirigente madrileña ha replicado que la evolución de precio del alquiler es "preocupante", y más "cuando se aplican las medidas liberticidas que pretende el Gobierno de la Nación". "Nosotros estamos en el precio medio de la vivienda en regiones y en capitales como esta, aunque desde luego estamos trabajando en ello en numerosos planes", ha subrayado.

En este punto, ha defendido que lleva "20 años de alquiler, casi cinco años como presidenta de la Comunidad de Madrid", sufragándose su casa y no "como hace la mayoría" de los que tiene enfrente, "especialmente ministros". "Catorce ministros a los que les pagamos absolutamente todo, que es a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para el presidente y evitaríamos que ustedes siguieran haciéndose escarnio bochornoso porque yo no tengo nada, no tengo ningún piso", ha zanjado.

"A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño"

Por otra parte, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de intentar "tapar" con ella "los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales y los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al África Center". "A (Pedro) Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo", ha señalado la dirigente madrileña.

La Comisión de la Verdad apunta a Ayuso: 4.000 personas podrían haberse salvado en las residencias Ver más

La presidenta regional ha citado todo lo que, a su parecer, intenta "tapar" con ella: "los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al África Center, los Consejos de Gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcón que Sánchez se niega a explicar, festival del queroseno, por cierto; 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la trama Koldo, casi 18 millones de fondos europeos afectados por el 'caso Ábalos', secretario de organización de su partido, implicando Puertos del Estado, Adif, Armengol, al ministro Torres, Illa, que fue capaz de comprar seis veces por encima del precio material defectuoso".

También ha citado los "11 viajes al extranjero, Caribe incluido, de Ábalos y Koldo; los Bizum con los que Koldo viajaba y pagaba fiestas y prostitución, 40 maletas de Delcy en Barajas y otras 79 que volvió a introducir Venezuela en España, los fajos de billetes, lo normal, que lucía sobre la cama uno de los socios de la trama, 23 móviles, 24.000 euros y nueve armas incautadas en la casa de Koldo, borrado de correos electrónicos en el Ministerio del Interior, la desaparición de los móviles del caso del Tito Berni, lo que dice Europa sobre la amnistía".

Ayuso ha insistido en que Sánchez está "acorralado por la corrupción". "Pretenden reducir el caso de corrupción de un secretario general, y que también es ministro, al caso de un asesor. Y eso sí, el de un particular a la categoría de un ministro. Pues va a ser que no", ha lanzado. Así, ha hecho hincapié en que no "tienen presupuestos" y "humillan a España entera". "Ustedes no saben ni siquiera llevar los timón de un gobierno como el de España, con la democracia española en su peor momento, Madrid sin embargo en el mejor de su historia, y pretenden arreglarlo a la venezolana, contra Ayuso", ha zanjado.