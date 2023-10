Ayuso sigue como dueña de una empresa que incumple desde 2014 la obligación de presentar cuentas cada año

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cosechado en la última semana una especie de feliz concertación al publicar distintos medios, justo en la semana en que cumplía 45 años de viaje en Nueva York, que acaba de comprar junto con su pareja un lujoso y exclusivo piso de 180 metros cuadrados, valorado en un millón y situado en “su barrio de siempre”, el céntrico Chamberí. Hasta ahora, Ayuso no ha confirmado –pero tampoco ha desmentido y así lo constató finalmente infoLibre a través de mensajes a sus portavoces– si estamos ante una noticia o un bulo. Pero, sin duda, el revuelo sobre tal vivienda –alquilada o comprada– ha conseguido que de nuevo quede fuera de la vista el gran enigma de su formulario de declaración de bienes: la existencia de una sociedad, Sismédica SL, a la que cabría calificar de fantasma dado que lleva desde 2014 sin cumplir la obligación legal de presentar cuentas anuales y que la jefa del Ejecutivo madrileño definió en su día como “muerta” sin revelar por qué entonces se mantiene oficialmente viva.

A Ayuso le pertenece en un 50% Sismédica, nacida en 1999 para el alquiler de bienes inmobiliarios. La otra mitad es propiedad de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, protagonista de un controvertido episodio durante la pandemia del covid: la venta de 250.000 mascarillas a la Comunidad a cambio de 1,5 millones de euros por parte de una compañía con la que colaboraba, Priviet Sportive SL. La operación, que reportó al hermano de la presidenta 234.000 euros, fue denunciada y finalmente archivada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la Fiscalía Europea. Además, el caso provocó la caída de Pablo Casado como presidente del PP por pedir cuentas de lo sucedido a la dirigente que él mismo había contribuido a aupar a la presidencia de Madrid. Ayuso aseguró que no tenía ni idea de que su hermano hubiese participado en una venta de material sanitario al Gobierno madrileño. Y que se enteró año y medio después por Casado.

Sismédica SL –nexo societario entre Isabel y Tomás Díaz Ayuso y sociedad que, por razones desconocidas, aún no ha sido liquidada y extinguida– no había aparecido en las declaraciones de bienes de Isabel Díaz Ayuso hasta 2021. En abril de ese año, infoLibre alertó a su equipo de que la normativa determina como obligatorio consignar la denominación social y no limitarse a escribir si se trata de una SL o una SA. Ayuso rectificó la declaración, que salvo excepciones como esta solo debe presentarse al inicio y al cierre de la legislatura. Si en medio se producen cambios en el patrimonio –por ejemplo, la adquisición de una vivienda o la disolución de una sociedad–, el afectado no tiene por qué efectuar una actualización. Así lo han asegurado portavoces de Ayuso en respuesta a las preguntas de este periódico. Respecto a por qué persiste inscrita en el Registro la empresa Sismédica SL no ha habido ninguna contestación. La declaración de bienes cuya consulta es de acceso universal –subrayaron las fuentes– es correcta.

Fechada hace algo más de un mes –el 15 de septiembre–, en la declaración de bienes presentada al inicio de la legislatura en su condición de presidenta del Ejecutivo no hay ninguna referencia a un nuevo piso. En cambio, y en el apartado relativo a acciones y participaciones en sociedades, permanece incrustada Sismédica SL. El valor de su 50%, “1.502,53 euros”. Como no existen balances de actividad y resultados desde hace nueve años –el último depositado en el Registro Mercantil fue el de 2013–, Ayuso anota –y así lo especifica en su otra declaración de bienes, la que presenta como diputada– que esos 1.502 euros representan “la valoración según capital social”. A pie de página una de las notas que a modo de guía para los parlamentarios incluye el formulario señala que el valor de las acciones o participaciones se fijará “según el balance anual anterior a la fecha de la presente declaración”. Y si tal balance no existiera, “el valor a declarar debe ser el teórico contable”.

Una donación que conecta con el 'caso Avalmadrid'

Por qué Sismédica SL terminó en manos de los hermanos Diaz Ayuso lo desveló infoLibre en 2019 como una pieza más de las intrigas irresueltas que envolvieron lo que se conoce como caso Avalmadrid. Es decir, el caso centrado en cómo una empresa en la que los padres de la presidenta poseían el 25%, MC Infortécnica, obtuvo de la citada sociedad de garantía recíproca (SGR) un préstamo de 400.000 euros que se quedó sin devolver. En febrero de 2022, un informe de Avalmadrid cifró en 311.000 euros la deuda que mantenían los socios de MC Infortécnica. Avalmadrid no había reclamado el dinero a los deudores hasta octubre de 2019, cuatro meses después de que este medio destapase el escándalo. Para entonces habían transcurrido ocho años desde el impago.

Pues bien, en 2012 y cuando el riesgo de embargo planeaba sobre la familia de Díaz Ayuso, Sismédica SL fue donada a los dos hijos, ajenos por completo a la estructura de MC Infortécnica y por tanto a salvo de que el prestamista –Avalmadrid– se quedase con alguno de sus bienes. Para entonces, Sismédica SL poseía un local comercial en una zona próxima al Manzanares que acabó subastado en 2017.

La presidenta y su hermano se hicieron con las participaciones de Sismédica seis meses después de que otra donación también efectuada por su padre la erigiese en propietaria de un piso en Chamberí cuyo valor catastral se cifra en 140.547 euros. Ese es el único inmueble del que la última declaración de bienes de Ayuso, al igual que las anteriores, la señala como propietaria. Aunque en distintas entrevistas la jefa del Ejecutivo madrileño ha abundado en el mensaje de que lleva dos décadas viviendo de alquiler, ese piso le pertenece desde 2011. Lo tiene en régimen de “nuda propiedad” dado que allí reside su madre, antigua socia de MC Infortécnica junto con su esposo, fallecido hace varios años.

Una querella que no fue admitida

La asociación de letrados ALA (Asociación Libre de Abogados y Abogadas) interpuso en 2021 una querella contra Ayuso y otras ocho personas, su hermano y su madre entre ellas, por un presunto delito de alzamiento de bienes. ALA sustentaba la denuncia en la tesis de que la donación a los hermanos Isabel y Tomás del piso propiedad de sus padres buscaba evitar un potencial embargo por el impago a Avalmadrid.

En noviembre de aquel año, el Tribunal Supremo inadmitió la querella con un auto donde remarcaba que nada permitía inferir que Isabel Díaz Ayuso supiera nada sobre aquel préstamo que MC Infortécnica dejó sin devolver. En el auto se lee lo siguiente: “No se aprecia la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento [Ayuso]. No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad”.

Ayuso había contactado con Avalmadrid días después de que los trabajadores de MC Infortécnica no cobrasen su nómina de junio de 2011. En septiembre de ese mismo año y en otro correo acusó a los socios de su padre de dejar "morir" la empresa. Y luego aceptó la donación del piso. Exactamente, y como consta en su declaración de bienes, pasó a ser suyo el día 7 de octubre de 2011.