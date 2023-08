Un mes para la investidura: el PSOE exhibirá a un Feijóo aislado mientras Sánchez arma su propia mayoría

España se prepara para una sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo para los próximos días 26 y 27 de septiembre. Una votación llamada al fracaso porque el PP no cuenta con los respaldos suficientes para sacarla adelante, por lo que Pedro Sánchez deberá intentarlo posteriormente.

Esto ha llevado a dilatar los plazos, especialmente por atender la petición de Feijóo, candidato designado por el rey, de contar con más tiempo aunque en un primer momento los populares apostaban por ir rápido. Algo con lo que no contaban los socialistas, que tienen ahora que adaptar su estrategia a las fechas, porque ya como mínimo no se enfrentarán a la investidura de Sánchez hasta octubre. Pero este factor también puede tener algunos beneficios para Ferraz.

El calendario catalán

Una de las consecuencias en términos de fechas, según apuntan varias fuentes socialista, es que se evitará estar en pleno foco de negociación durante la Diada, que se celebra el 11 de septiembre. Este día suele ser aprovechado por el independentismo para alzar con fuerza la voz y reclamar la soberanía.

Aunque ahora no viven su mejor momento movilizador, las organizaciones independentistas, como la ANC, marcan el ritmo muchas veces de la esencia del soberanismo. Y precisamente estas semanas han elevado el tono contra los acuerdos de Junts y ERC con el PSOE y Sumar por la Mesa del Congreso, pensando también en alianzas para la investidura. La Assemblea Nacional marcó su estrategia la semana pasada: bloquear las instituciones españolas.

Por lo tanto, no tendrán Junts y ERC toda esa presión para negociar con los socialistas esos días precisamente. Además, el intento de investidura de Sánchez también será después del 1-O (fecha simbólica para el soberanismo en relación al referéndum ilegal de 2017).

Tiempo y discreción

Este mes de intento de lograr la investidura de Feijóo no será un tiempo perdido para el PSOE y Sumar, sino que los equipos negociadores seguirán en contacto e intentando avanzar en pactos, según fuentes conocedoras del proceso de conversaciones. De esta manera, los progresistas ganan tiempo para armar una mayoría en una negociación que será “difícil”, como admite un miembro del Ejecutivo. Pero están confiados en el PSOE y Sumar de que será posible reeditar la mayoría que se forjó para controlar la Mesa del Congreso (junto con PNV, ERC, Junts, EH Bildu y BNG).

En esos contactos, como indican las mismas fuentes, debe ir forjándose un “principio de confianza” entre las distintas partes, ya que la idea es que el acuerdo se pueda prolongar durante toda la legislatura. Y todas las partes coinciden en que se debe seguir trabajando de manera muy discreta, como sucedió con la Mesa, y sólo dar publicidad cuando se alcancen los pactos. Por lo tanto, que los focos estén en Feijóo ayuda mucho a ese clima que se ha creado, alejado de las presiones y los titulares continuos sobre el estado de las conversaciones.

En búsqueda de encajes sobre alivios penales

La gran incógnita de la negociación es cómo abordar la petición de los independentistas sobre una ley de amnistía que afecte a los que quedan con procedimientos abiertos por el procés. Y el encaje de esos alivios penales no es fácil, por lo que este mes puede servir para afinar las teclas y negociar lo que se puede aprobar o no.

Desde Sumar se ha encargado a un grupo de veinte juristas que estudien todas las posibilidades de la ley de amnistía, que ven con pleno encaje constitucional. No es un trabajo fácil, como reconocen en el partido, y necesita su tiempo. Por lo tanto, hay algo más de plazo para buscar fórmulas.

En el PSOE no concretan nada sobre este asunto, pero abren la puerta a buscar soluciones como se ha hecho con otros asuntos del conflicto catalán. Preguntado por esta posible ley, Pedro Sánchez respondió que el “diálogo es el método y la Constitución es el marco”.

Retratar la soledad de Feijóo

Para el PSOE, este mes que ha pedido Feijóo al final se le va hacer “larguísimo” a los conservadores. Los socialistas creen que estas cuatro semanas servirán para demostrar ya de manera definitiva la soledad de Génova 13 y su incapacidad de sumar más diputados de los 172 que tiene (junto con Vox, UPN y CC).

El análisis que hacen en Ferraz es: “Feijóo logra tiempo para que la marejada interna del PP no sea el debate principal, pero su objetivo, no nos engañemos, son nuevas elecciones y no ser investido, porque sabe que no tiene los votos necesarios. Un mes después del 23J, no ha sumado un voto más en el Congreso de los que ya tenía ese día. En fin. Progresos, lo que se dice progresos, no hace. No tiene los votos, y lo sabe”.

Por lo tanto, creen que este periodo servirá precisamente para que caiga el relato que intenta Feijóo de que tiene posibilidades de lograr la investidura y se evidenciará que la única mayoría posible es la que pretende encabezar Pedro Sánchez. Además, indican fuentes socialistas, quedará patente que el PP ha querido bloquear el país por un tema interno. Muchos dirigentes socialistas están convencidos de que poco a poco se irá agrietando el PP y se agrandará la sombra de Isabel Díaz Ayuso.

La "incoherencia" del PP

Además, en el PSOE indican que ya estos primeros días están sirviendo para que se vea la “incoherencia” del PP al defender ahora hablar con Junts, cuando ha demonizado al independentismo hasta hace unas semanas.

Esto también supone, comentan en el partido, que el propio PP esté dando validez a la estrategia de Sánchez de dialogar con los partidos independentistas e intentar llegar a acuerdos. Y entierra la idea que Génova 13 lleva años desplegando de que el PSOE va a romper España y a entregar la gobernabilidad a un “prófugo”.