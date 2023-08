Patxi López: "Ningún socialista va a permitir por activa o por pasiva la investidura de Feijóo"

“Soy afiliado desde 1975, de toda la vida. Lo que espero es que dejen de insultarme”. Patxi López es así de claro en mitad de la vorágine política en la que el PP ahora intenta que diputados del PSOE se pasen a su lado en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y ante la petición de Borja Sémper de que haya un pacto para hacer presidente al líder conservador, sostiene: “Le tengo mucho aprecio, pero que deje de hacer el tonto”.

Pedro Sánchez ha confiado de nuevo a Patxi López la Portavocía del PSOE en el Congreso, un lugar clave para armar las mayorías necesarias. El exlehendakari afirma que la investidura de Feijóo es “la crónica de un fracaso anunciado” y asegura que seguirán negociando durante estas semanas con los partidos con los que pactaron la Mesa de la Cámara Baja. “Hay buen clima y voluntad de entendimiento”, deja entrever, aunque la discreción seguirá primando en las conversaciones.

¿Qué le pareció la decisión del rey de designar como candidato a Alberto Núñez Feijóo a pesar de que Pedro Sánchez se postuló también?

Era una de las posibilidades y no vamos a cuestionarla. Ya dijimos que aceptaríamos con normalidad y naturalidad la decisión del rey, sabiendo que la investidura de Feijóo es fake y la crónica de un fracaso anunciado. Va a ser la tercera vez que tropiece. En las elecciones buscaba el PP una mayoría absoluta con Vox y los españoles no se la dieron. Y no pudieron conseguir la Presidencia del Congreso y controlar la Mesa.

Francina Armengol ha convocado el pleno de investidura de Feijóo para los días 26 y 27 de septiembre, pero se había barajado hacerla de manera más rápida la semana que viene. ¿No es demasiado tiempo un mes de espera?

La presidenta ha combinado las dos cosas que tenía encima de la mesa. Una era la petición del candidato de tiempo, ya que generalmente se pacta cuándo se convoca. La otra era cuándo se celebraría la repetición electoral, por lo que era de sentido común evitar que pudiera ser en Navidad. Es razonable la fecha. ¿Que hay mucho tiempo? Sí, pero Feijóo ha elegido bloquear este país por lo menos durante un mes.

Feijóo pide más tiempo por sus problemas internos

¿Hay alguna posibilidad de que saliera esa investidura de Feijóo por alguna carambola?

Estoy convencido de que no, porque todos los que debieran apoyar para obtener esos 4 votos ya le han dicho por activa y por pasiva que ‘no’. Parece que el PNV es la pieza más codiciada por el PP, pero no sé cuántas veces ha contestado que no va a apoyarles. Y es que no vienen solos, sino con Vox. Esto lo contamina todo. ¿Cómo va a obtener apoyos el PP si con los que viene de la mano dicen que van a ilegalizar a esos partidos? Es imposible que alguien acuerde con el PP después de cuatro años insultándoles.

¿Por qué el PP se sigue aferrando a que el PNV puede cambiar de opinión?

Algo tendrá que decir para intentar confundir y engañar, pero no cuela. Esto obedece más a sus problemas internos que a la realidad política de este país. Feijóo pide tiempo más para los asuntos de su partido que para una investidura que sabe que no va a poder conseguir,

Vamos a conseguir la investidura de Sánchez, hay ánimo y voluntad

¿El verdadero objetivo del PP es ir a una repetición electoral?

Estoy convencido de que es lo que preferirían. Toda esta dilatación en el tiempo es para ver si hubiera alguna posibilidad de que eso pudiera suceder. Pero lo mismo que conseguimos una mayoría para la Mesa, vamos a obtenerla para la investidura. Hay ánimo y voluntad.

En las últimas horas el PP, especialmente Borja Sémper, está pidiendo el voto de los socialistas. ¿Qué le parece?

Le tengo mucho aprecio a Sémper y hemos compartido mucho en Euskadi, pero que deje de hacer el tonto. No va a haber ni un solo socialista que por activa o por pasiva vaya a permitir que en este país decida las políticas del Gobierno la ultraderecha. Es lo que están pidiendo en el fondo. El PP lo único que ha hecho desde que llegó Feijóo es pactar con Vox.

En el PP apelan a los socialistas “de toda la vida”.

¿Y yo desde cuándo lo soy? Soy afiliado desde 1975, de toda la vida. Lo que espero es que dejen de insultarme.

Después de la petición de Sémper, en las redes sociales fue tendencia la palabra “tamayazo”. ¿Hay alguna sombra?

No, no hay ningún socialista que por activa o por pasiva vaya a permitir eso.

Durante este mes van a seguir negociando con sus posibles socios aunque el foco formal esté en Nuñez Feijóo. ¿Confía en lograr pronto una investidura de Sánchez después del intento del PP?

Espero que sí. Es lo que han dicho los ciudadanos, que no se equivocan y dan un mandato. El 23J hubo una mayoría que respondió que nada de derogar el sanchismo y que quería tener un Gobierno progresista para avanzar en derechos y libertades. Es lo que vamos a negociar y somos conscientes de ello todas las formaciones que acordamos la Mesa.

El PP siempre ha entendido la política como el ejercicio que le permite estar en el poder a cualquier precio

Dirigentes del PP se han abierto ahora incluso a negociar con Junts.

No sé cómo calificarlo, por ser cortés. El PP siempre ha entendido la política como el ejercicio que le permite estar en el poder a cualquier precio. Sólo tiene que gobernar la lista más votada cuando son ellos. Hablar con los nacionalistas es romper y entregar el país, menos cuando lo hacen ellos.

Van a ceder diputados a Junts para que tengan grupo parlamentario propio, ¿es una señal de que está casi hecha la investidura?

Cuando pactamos la Mesa, hablamos del funcionamiento de la Cámara. Se ha hecho en muchas legislaturas, es algo normal. Ahora estamos en una nueva fase, pero es verdad que indica que hay un buen clima y una voluntad de entendimiento.

En esta nueva fase, el principal objetivo del independentismo es una ley de amnistía. Ustedes apelan a la discreción, ¿pero qué fórmula cabe para dar rienda a esa petición?

Lo dijo muy bien el otro día el presidente del Gobierno: lo que hemos hecho los socialistas es utilizar la política para resolver problemas. En Cataluña desapareció la política porque el PP lo llevó todo a través de los tribunales y del Código Penal. Nadie puede dudar de que la situación en Cataluña hoy, en términos de convivencia, relaciones institucionales y estabilidad económica, es infinitamente mejor.

Se ha conseguido con decisiones valientes, que fueron hipercriticadas por mucha gente, pero que ahora son asumidas como un avance. Pues vamos a seguir haciendo lo mismo: utilizar la política y el diálogo para resolver problemas que hay encima de la mesa. A partir de ahí, no vamos a entrar en especulaciones, que si amnistía o no, cosas que pueden poner encima de la mesa o no. La discreción ha funcionado extraordinariamente bien. Haremos públicos los acuerdos cuando los alcancemos.

Vamos a utilizar la política y el diálogo para resolver los problemas en Cataluña

¿Manejan algún calendario para la investidura de Sánchez? ¿A mediados de octubre? ¿Se puede ir a noviembre?

No. Lo que es evidente es que este mes es el tiempo de Feijóo, pero nosotros vamos a mantener conversaciones. Esperemos que, después del fracaso del PP, la nueva consulta del rey decida que el candidato sea Sánchez y hacerlo con rapidez a partir de ahí.

¿En esta sesión de investidura de Feijóo se podrán escuchar ya las lenguas cooficiales?

Es lo que dijo la presidenta, y supongo que estará intentando por todos los medios ver cómo remueve los obstáculos, porque se necesitarán traducciones y medios que no existían hasta ahora.