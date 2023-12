Biden insiste a Netanyahu en la necesidad de proteger a los civiles en Gaza y promete ayuda humanitaria continua

12:36 h

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que no ha escuchado a nadie proponer la eliminación del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, aunque ha reconocido la necesidad de ver "cómo se formula" más allá de una solución puntual para que sea compatible con la transformación del sistema energético.

"No he oído a nadie hablar de suprimir nada, o sea que se trata de hacer las cosas bien", ha resumido la ministra en una entrevista con la cadena SER, donde ha señalado que lo importante es "ver cómo se formula porque ya no se trata de una solución puntual sino de algo que está pensando en una solución que dure más en el tiempo".

En este sentido, ha subrayado la importancia de que sea compatible con otra necesidad clave como es transformar rápidamente el sistema energético, lo que requiere una inversión masiva en los próximos años, en electrificación, en eficiencia, en energías renovables, en inteligencia y ahorro en los consumos.