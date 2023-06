Carmen Calvo: "Las mujeres del PP no están dando la batalla, ellas también nos están entregando al resto"

No son unas elecciones generales comunes. Lo tiene claro Carmen Calvo. Y espera que los progresistas se movilicen para frenar un Gobierno de PP y Vox. Por la calle, confiesa, le gritan “aguantad”. Y ella contesta a los que se le acercan: “Vosotros, ayudad”. El voto de las mujeres, además, será decisivo en su opinión. Calvo vuelve a la primera línea política para este 23 de julio. La exvicepresidenta va como número uno en la lista del PSOE por Granada. Durante la conversación, también cuenta cómo vivió la gestión de la pandemia: “Si hay alguien patriota aquí, es Pedro Sánchez. El PP se desentendió de España literalmente”. Tiene ganas de campaña y advierte de que están “absolutamente” en riesgo los derechos de las mujeres.

“La violencia de género no existe”. Fue la primera declaración que hizo la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, en una entrevista nada más ser designada. ¿Qué le parece?

Un órdago rotundo a la democracia del siglo XXI. Las mujeres somos la mayoría absoluta natural de la sociedad, puesto que somos más. Cuando se niega la violencia que se ha ejercido contra nosotras, se está negando literalmente la democracia.

El líder de Vox, Santiago Abascal, indicó en TVE que no sabe qué es el convenio de Estambul.

Debería de no presentarse. Alguien que desconoce la importancia que tiene el convenio, firmado como tratado internacional y con obligación jurídica según nuestra Constitución, tendría que pensarse si está a la altura del cargo. Y, sobre todo, en el tono que lo hace. Nos está amenazando acerca de lo que piensa que es el Estado de Derecho.

“Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”. Son declaraciones también del nuevo presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne. ¿Qué opina?

Lo que hay es un rearme del machismo, de una ideología que sí ha existido. El patriarcado es una ideología en toda regla, que era la consideración de las mujeres como seres inferiores. Eso tiene muchas formulaciones, antiguas y nuevas. Y una nueva, que es absolutamente ofensiva y que invalida a cualquiera que tenga que estar en un cargo, es esta. Se nos define a las mujeres desde fuera de nosotras mismas, se nos atribuye incapacidades de manera genérica. Pero esto ya nos lo dijo el vicepresidente de Castilla y León cuando nos habló del latido fetal. A ver si entienden de una vez que somos seres completos, mujeres y ciudadanas. Lo que están refutando en realidad es la democracia.

En la Presidencia de las Cortes Valencianas está Llanos Massó, reconocida antiabortista y antigua delegada de Hazte Oír en Castellón. ¿Están en riesgo los derechos de las mujeres y del aborto en 2023 en España?

Absolutamente. Y el responsable principal es el PP. Porque cuarenta y cinco años después debería ser un enormísimo defensor de la democracia, que pasa por defender los derechos de las mujeres. Pero quien ha recurrido todas las leyes de igualdad, incluida la del aborto, ya apuntaba maneras. A la primera ha aflojado. Están dejando que entren a destrozar los derechos que la Constitución nos obliga. Así que no pueden refutarse como constitucionalistas. El PP ha abierto la puerta a quienes no aceptan el desarrollo constitucional de España.

Está el caso de Extremadura, que es muy significativo. María Guardiola parecía una candidata diferente y dio su palabra de que no iba a gobernar con Vox. Ahora ha dado un giro.

La prueba del algodón.

¿Mintió María Guardiola? ¿O el PP le ha doblado el pulso?

El PP le ha doblado el pulso. O has cambiado tú o te han hecho cambiar de opinión. Pero hay un añadido para mí como socialista y feminista muy importante: las mujeres del PP no están dando la batalla, son ellas las que también nos están entregando al resto. Ellas, cuando conviene, se alzan con la bandera del feminismo falsamente. Muchas mujeres del PP están timoneando esas negociaciones y están entregando instituciones. El caso de Extremadura es palmario. Tú dices que no vas a pactar con alguien que atropella derechos, pero los derechos que va a atropellar Vox son los de las mujeres. Ya no es una amenaza teórica, ya está aquí. Por eso espero mucho del voto de las mujeres de este país. Muchísimo.

¿Será decisivo?

Espero que lo sea. Simón de Beauvoir nos dijo a todas las mujeres que hay que estar vigilantes toda la vida. Nuestra vigilancia se estrena el 23 de julio. Esto no es una teoría, es una verdad que trae el PP. Es absolutamente falso ese acercamiento al constitucionalismo y al feminismo del PP. No se ha dado cuenta de que el feminismo es un desarrollo constitucional de nuestra democracia.

El PP le echa en cara la ley del sólo sí es sí cuando hablan de feminismo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que ha sido su gran error.

Un partido como el mío, que ha hecho todas las leyes de igualdad de este país y tiene en su haber la perspectiva de la aportación del feminismo a la propia democracia, es lógico que en algún momento pueda cometer algún error. En este caso, proviene de un Gobierno de coalición. Yo lo dije muy rápidamente: hay que resolverlo rápido. Está en las hemerotecas y redes. No hemos tenido ningún problema en reconocer el error y en poner la rectificación en lo alto de la mesa. Eso es lo que le da a la política dignidad, incluso el presidente ha pedido disculpas. Nos duele más que a nadie. Fuimos los únicos en reaccionar. Unidas Podemos trató de hacerlo mucho más lento con las decisiones que tomó en la Mesa del Congreso. Al PP no le quedaba otra. No puedes estar todo el día diciendo que hay que resolverlo y cuando toca, votar en contra. Tristemente ocurre y tristemente casi todas las batallas ideológicas se están dando en el campo de nuestros derechos. Tiene un lado absolutamente bueno, de que nuestros problemas estén en el centro, y un lado terrible, porque aparece lo que pensábamos que no iba a aparecer como que alguien te insulte por ser mujer.

Feijóo ha dicho que va a eliminar el Ministerio de Igualdad.

Dio unas explicaciones tan peregrinas como que cuando él estaba aquí… Entonces las mujeres en general, el feminismo y mi partido no habíamos tenido todavía la fuerza suficiente para exigir un Ministerio. Pero el argumento es tan absurdo como, por ejemplo, la educación en nuestro país históricamente era una dirección general del Ministerio de Fomento. ¿Feijóo no se ha enterado por dónde va el desarrollo de la democracia en el siglo XXI? Si no ha renovado políticamente su cabeza, le queda muy lejos echarse la responsabilidad de España.

¿Qué le parece que no vaya Irene Montero en las listas de Sumar?

Lo he hablado directamente con quien fue el líder de su formación, Pablo Iglesias. La política es como es, tiene unas reglas de dureza importantes. Ninguno somos imprescindibles. Entramos y salimos de los cargos con arreglo a intereses que están por encima de nosotros. Yo misma he salido tres veces del Gobierno y tres veces he entrado. Siempre me lo tomo con mucha naturalidad. Es completamente normal estar y no estar. Si tú quieres actividad política, la puedes tener siempre. Siempre he estado en el activismo feminista y como militante del PSOE a lo que se me pida. No creo que los nombres concretos tengan tanta importancia. Son más importantes las ideas, las siglas, los intereses de un país. No tengo una opinión concreta sobre ella y respeto mucho lo que haya resuelto su espacio.

El presidente del Gobierno habla ahora de “feminismo integrador”. ¿Está de acuerdo en esa posición?

He hablado con mi secretario general muchas veces de este tema. Se refiere a la agenda feminista que el PSOE ha tenido sobre las mujeres. Una agenda en la que nos importan todas las mujeres, los problemas que tienen con 340 euros de media menos de pensión, cómo las jóvenes puedan ser madres cuando quieran, la igualdad salarial o el pacto de Estado sobre violencia de género. El presidente se refería a la agenda de las mujeres, cómo una sociedad tiene que cambiar de valores. Nosotras no queremos mandar en nuestras casas, que es a donde nos manda Abascal y sus políticas de familia. Nosotras queremos ser tenientas generales del Ejército. A eso es lo que se refiere Pedro Sánchez, el feminismo que se mueve en los cauces grandes donde todas las mujeres, incluso las que no se llaman feministas, reconocen que están sus intereses, derechos y respuestas.

¿Discursos como el de Ángela Rodríguez Pam han alejado el feminismo de la mayoría de la calle?

El feminismo del PSOE es muy distinto de las posiciones de Unidas Podemos. Lo he dicho siempre. Tengo como regla para mi propio funcionamiento una autoexigencia de coherencia importante. Eso no significa que lo consiga nunca. Pero me lo autoexijo: las cosas que digo ahora están en la hemeroteca dichas hace dos, tres o cuatro años. Cuando hablamos las feministas del partido, fuera nos entiende muchísimas mujeres y también muchos hombres demócratas. A eso lo llamo leer bien España y creo que mi partido lo hace. Llevamos siglo y medio leyendo a este país y ha sido siempre la gran izquierda de este país. No opino que a una sociedad haya que forzarla, sino leerla y ponerle la respuesta. Pero acompañarla en su evolución. Por eso no soy comunista, no trato de imponer nada que no esté en el aire de mi país.

Dentro de unas horas en Madrid se producirá la gran marcha del Orgullo LGTBi en Madrid. Usted ha estado muchos años, en alguna ocasión junto a Pedro Zerolo. Choca con su posición con la ley trans. ¿Se arrepiente de su abstención?

No, no, en absoluto. Llevo toda mi vida peleando como feminista, en clave de solidaridad, con esos colectivos discriminados. Hay portadas en la hemeroteca de periódicos europeos con mi fotografía enarbolando la bandera arcoíris como el primer miembro de un Gobierno del continente que sale a la calle con esa enseña en la época de Zapatero. Soy militante de un partido que lo ha puesto todo en lo alto de la mesa para ayudar a los colectivos LGTBI. Lo que tengo son objeciones jurídicas en la protección de los menores, las mismas que se han revertido en leyes parecidas en otros países. Yo no voto en contra, me abstengo. Llevo toda mi vida ahí peleando con los colectivos. Esas objeciones han sido ya revertidas en Suecia, Reino Unido y Bélgica. Esa era mi posición. Me sigue preocupando cómo tratar el problema de la identidad de los menores.

¿Qué sintió al ver la lona de Vox? ¿No es un delito de odio?

Franquismo repugnante. Una amiga me mandó una publicidad igual de la propia dictadura. Hay que bajar al fondo: el PP quiere reducir a escombros el debate político. No lo podemos consentir. Es un cuestionamiento a la democracia. Cuando alguien no sabe qué es el convenio de Estambul y lo niega, la pregunta es qué estamos haciendo con las familias de las mujeres asesinadas. ¿El respeto dónde está para los que se llena la boca con la palabra víctima? ¿El mensaje es que no han sido asesinadas? ¿De qué va esto? ¿A qué víctimas respetamos? A las de las fosas comunes no. Y a las asesinadas tampoco. Es una indecencia ética y moral. El PP está llevando a escombros el debate político. La derecha, cuando no manda, odia.

¿Son unas elecciones totalmente diferentes y más profundas?

Absolutamente, por el nivel de violencia verbal y de odio que instigan continuamente. Se impiden los debates sobre las razones verdaderas de nuestras vidas. La saña con la que se dirigen a un ser humano que es Pedro Sánchez es absolutamente inaguantable. A partir de ahí, ¿de qué estamos debatiendo? ¿De infraestructuras? ¿De becas? ¿De feminismo? Nooo, quieren reducir esto a escombros. La derecha, cuando no manda, odia. Esa es la historia de España. El 23 de julio nos jugamos cosas muy profundas. Por eso no quieren debatir. Somos el país de Europa donde ha bajado más la inflación. Esto también se niega. La pregunta es hacia qué espacio ilusorio e inquietante nos quiere llevar esta derecha combinada. ¿Es real que está en juego la unidad de España? ¡Por favor! Eso debe ser un delirio de alguien en su cabeza. Si alguien ha hecho algo por la unidad de España, es el PSOE. Doy fe en primera línea.

Hablando de primera línea. Ahora denuncia el presidente una campaña de bulos y fake news. A usted le pasó también en su etapa de vicepresidenta durante la pandemia. ¿Cómo lo han vivido?

Conviene que lo diga, hemos tenido que vivir de una manera extraordinariamente dura y heroica defender a nuestro país. Si aquí hay alguien patriota, es Pedro Sánchez. Aquello era terrible. Ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar la pandemia ni cómo atajar el miedo, los confinamientos, la economía y las muertes. Lo tuve que vivir sola en un hospital cinco días sin saber si vivía o moría. Y salí de allí a Moncloa sin que me dieran el alta, a cumplir con mi trabajo de apoyar al presidente.

Usted vivió bulos incluso sobre su salud.

Sí. Cuando aparezco en la foto con la manta en el Congreso, estaba todavía convaleciente, sin alta. Todavía muy frágil porque perdí siete kilos en cinco días. Pero fui a mi sitio, para ayudar al presidente para defender a nuestro país. Y mientras tanto el PP se desentendió de España literalmente. Les parecía que la mejor opción era jugar a sus intereses partidistas. Claro, Pablo Casado lo pagó con creces. Le decíamos una y otra vez: no apoyes al Gobierno pero apoya a España. Si alguien ha defendido la patria, la bandera y lo que importa a los españoles en los momentos más extraños y difíciles, hemos sido nosotros. El PP nos imputaba los muertos. Al PP no le duelen ni los españoles desaparecidos ni las familias de mujeres asesinadas. Exijo para esas familias el respeto que no les están dando las derechas. ¿Cómo están esas personas cuando ven la información y les entregan instituciones negando que sus hijas han sido asesinadas por un delincuente? ¿Esto qué es?

Controla de datos electorales, ¿hay partido?

Absolutamente. Hay mucha gente que después del 28M ha dicho que esto es de verdad y la nueva versión del fascismo del siglo XXI se va a sentar en las instituciones del país. Y no va a ser para las tasas de basura. La gente te para por la calle y te dice “aguantad”. Y yo les digo: “Ayudad”.

Uno de los problemas del PSOE el 28M fue la movilización, ¿se va a activar la gente?

Efectivamente. La derecha tiene una estrategia que la trazó muy bien Steve Bannon: formar follón, desestabilizar las instituciones y que la gente se aleje de la política. Cuando pasa esto, las derechas están siempre tensionadas y las izquierdas no. Por una razón muy simple: la gente de izquierdas es profundamente democrática y les caracteriza la confianza. Y sin confianza, no hay convivencia. Generan un clima para alejar a la gente de la política. Ahora sólo vale un hecho real: ir a votar. Vox tiene muy claros sus objetivos. De hecho, la ultraderecha alemana que ha tenido un éxito en Turingia lo ha dicho.

Y son segundos ya en las encuestas en Alemania.

Exactamente. Lo han dicho literalmente: no creemos en la democracia, la despreciamos. La gente tiene que saber que la ultraderecha ya se atreve a decir que no cree en la democracia, que la desprecia.

Aquí están sembrando dudas incluso de fraude electoral por el calor.

Feijóo se ha convertido, por un lado, en alguien especialista en colarse goles en su propia puerta. Algunas veces lo veo y digo que no es verdad lo que ha dicho. Pero sí. La otra cosa que hace es mentir. Mi partido y el BNG votaron en contra de las elecciones del 12 de julio de 2020 en Galicia,

En plena pandemia…

En plena pandemia. Una de las cosas que tiene que hacer Feijóo es dejar de mentir. No es cualquiera. El líder del PP no puede mentir. Puede atacar con toda la artillería verbal que considere, pero no puede mentir. Lo que ha hecho el presidente del Gobierno es algo profundamente democrático después de unos resultados que no esperábamos y de la pérdida de instituciones. Nosotros no cuestionamos nunca los resultados de las elecciones. Por la confianza en nuestro país. Somos patriotas de punta a cabo y confiamos en las personas que están en los cargos donde se controlan los procedimientos relativos al Estado de Derecho. Aquí los patriotas del siglo XXI somos los socialistas. Me bato el cobre con quien quiera para explicárselo. Punto a punto. Incluido con el 155 que, sin ninguna necesidad, fuimos a ayudar.

Usted personalmente.

Cuando no lo sabía nadie. Iba a Moncloa y sólo lo sabía mi secretario general, que era quien me mandaba. ¿De qué van? El 23 de julio está en juego la arquitectura del país.

En infoLibre publicamos en septiembre del año pasado que el PP ocultaba si Feijóo cobraba del partido. Ahora lo ha reconocido, y tiene un sueldo mayor que el presidente con sus nóminas del Senado y del partido. ¿Qué le parece?

Es tradición del PP. Los socialistas trabajamos por el sueldo que se nos reconoce oficialmente. Trabajamos patrióticamente, nos gusta estar en las instituciones de nuestro país. Sí, sí, la patria es esto, no todas las zarandajas que cuentan estos. Lo peor es que lo ocultan. Tú tienes que tener todos tus bienes declarados para que los ciudadanos lo sepan y rendir cuentas. Frente a estos sobres, el sobre del voto el día 23. Insisto: los patriotas del siglo XXI somos los socialistas, con las ideas de desarrollo profundo democrático y de la igualdad.