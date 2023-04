La candidata de Podemos en Asturias asegura que el partido trata de apartarla con una denuncia de acoso

A menos de dos meses de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, la candidata de Podemos en Asturias, Covadonga Tomé, ha denunciado este martes que la dirección estatal del partido, encabezada por Ione Belarra, ha amenazado con expulsarla. Tomé asegura que hay "alguien en un despacho" escribiendo una "sentencia que promueve" su expulsión por pertenecer al sector crítico del partido: "La falta de respeto a todas las militantes de Podemos que aún creen en la democracia interna no cesa".

Desde la dirección de Podemos niegan la mayor: "Es falso que se haya iniciado un expediente de expulsión a Covadonga Tomé", señalan fuentes de la secretaría de organización, que sí reconocen que Tomé está siendo investigada por el comité de seguridad y salud laboral como respuesta a una denuncia de "acoso laboral". Estas fuentes aseguran que ese órgano es "independiente" y actúa de manera "autónoma": "Debemos asegurar la salud laboral de todos los trabajadores", zanjan.

Sin embargo, Tomé insiste en que la apertura de este expediente forma parte de la misma maniobra empleada contra el número dos de su candidatura, Xune Elipe, y el número cuatro, Jorge Fernández. La Comisión de Garantías dictaminó el pasado 28 de febrero que Fernández realizó de "forma continuada y habitual acusaciones y ataques al trabajo de sus compañeros, calumniando y comprometiendo su buen nombre y siendo disruptivo del trabajo político". Ese mismo órgano ejecutó la expulsión del exsecretario general de la formación morada en Asturias y diputado autonómico, Daniel Ripa, y del exparlamentario Andrés Fernández Vilanova, por , entre otras cuestiones, "dañar durante más de un año la imagen del partido por medio de manifestaciones públicas".

En la dirección estatal de Podemos aseguran que no se trata del mismo caso, empezando por el hecho de que a Tomé no le ha expedientado la Comisión de Garantías, sino el comité de seguridad y salud laboral, que no tiene potestad para expulsar a nadie. En ese sentido insisten que es ese órgano— y no Ione Belarra ni otro miembro de la cúpula— el que le ha pedido información para dirimir qué ha sucedido y que, en ningún caso, se trata de un expediente disciplinario por ser crítica.

Las primarias de la discordia

Este pulso entre las dos corrientes del partido comenzó hace meses, cuando Tomé ganó en noviembre las primarias contra la oficialista que encabezaba Alba González, candidata avalada por Sofía Castañón, con 1.560 votos frente a los 1.150 de González. Tomé asegura que su partido la ha apartado de todos los actos organizados por Madrid y la ha invisibilizado de sus redes sociales. “No dispongo de ningún recurso económico o humano de apoyo a la campaña en la que deberíamos estar todas volcadas, trabajando para triunfar en mayo”, lamenta.

La candidata de Podemos en Asturias también ha aludido al principal conflicto que hay en el seno de su organización con Sumar. "Mientras Ione Belarra defiende de forma muy vehemente las primarias abiertas en Sumar, desprecia las primarias en Asturias y desprecia a todos los que me votasteis y a todos los que creen en la democracia interna". Tomé ha pedido apoyo a la militancia para "parar este atropello" y acabar una "dinámica destructiva e inexplicable" que ha provocado "las expulsiones injustificadas de compañeras muy significadas" en Podemos Asturies cercanas a su candidatura.

La asturiana tenía previsto acudir a la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz el pasado domingo —pese a que la directriz de la dirección Podemos era clara al respecto— pero finalmente se ausentó por los incendios que asolan Asturias. Aún así, quiso apoyar a Díaz. "Podemos no es solo una estructura de partido, es un deseo de transformar la realidad. Podemos y sumaremos", aseguró a través de Twitter. Un mensaje al que la propia vicepresidenta respondió en la misma red social.

La crisis en una Asturias que arde me ata a mi tierra. El 2 de abril no podré estar en Madrid. Quiero enviar a @Yolanda_Diaz mi cariño y desearle toda la suerte. Podemos no es solo una estructura de partido, es un deseo de transformar la realidad. Podremos y sumaremos💕💜 — Cova Tome (@TomeCova) 30 de marzo de 2023

El difícil escenario electoral del 28M: IU y Podemos concurren por separado

Asturias es una comunidad con una fuerte identidad de izquierdas. Cuando Podemos irrumpió en el escenario asturiano en el año 2015, cosechó casi el 20% de los votos a nivel autonómico llegando incluso a cogobernar en ciudades como Oviedo. Los morados lograron atraer a perfiles procedentes de formaciones arraigadas como el PCE o incluso IU. Sin embargo, en estos comicios la formación dista mucho de tener el mismo músculo en 2015, tanto a nivel electoral como a nivel interno.

La relación con Izquierda Unida tampoco es precisamente fluida. Asturias es uno de los pocos territorios en los que ambas formaciones nunca han llegado a un acuerdo. No lo hubo en 2015, ni en 2019 y, tal y como apuntan diversas fuentes, tampoco la habrá en los comicios del próximo mayo. En IU acusan a los morados de tener una “deriva nacionalista” que no comparten y presumen de que su formación está asentada a nivel territorial. Una de sus principales figuras, Gaspar Llamazares, se presenta como candidato a la alcaldía de Oviedo, también contribuirá a la campaña a nivel autonómico con Ovidio Zapico como candidato a la presidencia del Gobierno.