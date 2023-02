Gaspar Llamazares, candidato a la alcaldía de Oviedo: "Hay gente empeñada en jubilarme"

Gaspar Llamazares (1957) será el candidato a la Alcaldía de Oviedo. El ex coordinador federal de Izquierda Unida (IU) vuelve a la política institucional a sus 65 años tras haber pasado por el Congreso y la Junta General del Principado de Asturias, que dejó en el año 2019 tras las discrepancias con la dirección de Alberto Garzón. Llamazares se presenta como independiente en una lista que reúne, por ahora, a IU, Más País e Izquierda Asturiana. Sin embargo, Llamazares no se cierra a incorporar a otras fuerzas como Podemos. "No hay ningún tipo de exclusión, otra cosa es que Podemos considere que no le merece la pena", explica a infoLibre.

¿Por qué vuelve a la primera línea?

Es un paso que me ha costado trabajo dar porque ya estaba en una segunda línea apoyando a Sumar, pero en un ámbito más de reflexión y de análisis. Pero me lo han planteado dentro del proceso de Sumar, se han puesto en contacto conmigo una serie de partidos y de personas individuales como una forma de comenzar ese trabajo por el ámbito municipal. Por otro lado, es un reto estimulante ya que Izquierda Unida perdió representación en las últimas elecciones tras el vendaval populista. Yo apuesto por una izquierda seria con tradición de lucha y de gobierno.

Dice que le han contactado de Sumar, ¿ha hablado directamente con la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Yo lo he puesto en su conocimiento. Se lo notifiqué cuando me lo propusieron y ahora que lo he aceptado también. He estado un tiempo dándole vueltas a cómo cambiaría mi vida porque ya me había adaptado a una nueva situación más tranquila, con tiempos más naturales que los tiempos políticos. Pero, una vez que me lo han planteado y lo he reflexionado, he concluido que puedo aportar algo.

Se presenta como independiente en una candidatura en la que están Izquierda Unida y otras fuerzas, pero en la que no está Podemos. ¿Le gustaría contar con ellos?

Sí, está Izquierda Unida, Más País e Izquierda Asturiana. Es una coalición que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero que puede ser Convocatoria por Oviedo o Convocatoria por Asturias. Podemos no está, pero el escenario está abierto, no hay ningún tipo de exclusión, otra cosa es que Podemos considere que no le merece la pena. Eso lo tiene que decidir la propia organización.

Oviedo es una ciudad que, históricamente, ha votado más a la derecha. ¿Cree que con su candidatura se puede dar un vuelco a esta situación?

Yo creo que puede movilizar a una parte del electorado. Esta mañana estaba mirando el voto por barrios y hay una diferencia importante entre los barrios de clase media alta y los barrios obreros y de trabajadores. Y yo creo que hay que movilizar a todo el electorado, en especial a aquellos barrios que están al margen, y recuperar que la gente se vuelve a ilusionar con la política, que realmente crea que la política puede mejorar su vida. Quiero aprovechar el hecho de ser una persona conocida y con determinada trayectoria de construcción y colaboración, más que de polarización, para conseguir apoyos.

La dirección federal de IU ha dicho que respalda la decisión de nombrarle candidato. ¿Se esperaba esta reacción tras su alejamiento en los últimos años?

A mí me parece perfecto que haya una aceptación de la aportación de cada cual. En el pasado ha habido desencuentros con IU, fundamentalmente por mi posición con respecto a la subordinación a Podemos. Pero yo creo que ahora hay un tiempo nuevo y, tanto a nivel estatal con Sumar, como en el ámbito de los municipios y las autonomías, se puede contribuir a esa recomposición de una izquierda seria y constructiva. Yolanda conocía el tema desde un principio y le parecía bien.

Hablaba ahora de sus discrepancias con IU sobre Podemos. ¿Visto lo que ha sucedido esta legislatura, es optimista sobre el futuro de la izquierda?

Soy optimista y, aunque Podemos diga lo contrario, yo creo que la experiencia de gobierno demuestra que los populistas se han convertido a la política tradicional de la izquierda. Las medidas de reforma laboral y las leyes aprobadas son producto del diálogo, de la negociación y del acuerdo tanto político como parlamentario y esa es la tradición de la izquierda. Sería un error plantear la disyuntiva de izquierda realista o izquierda populista, está claro que lo mejor que tiene la izquierda a la izquierda del PSOE es su gestión de gobierno. Presentarse contra el gobierno con discrepancias puntuales yo creo que es un error, porque da la sensación de que hay un gobierno que se hace oposición a sí mismo y eso sí que me preocupa.

Insiste en que su candidatura es de ámbito municipal para construir desde lo local. ¿No se plantea volver al Congreso?

No, ya está bien. He tenido una digestión de boda para poder decidir esto como para meterme ahora en más líos. No diré que es mi última aportación, pero diría que es una de mis últimas aportaciones. Aunque tengo que decir que no es ningún sacrificio, en política no soy de los masoquistas, no me he encontrado mal y no creo que la política me haya tratado mal tampoco.

Si sale elegido, ¿estará toda la legislatura?

Sí, cuando ya vine la vez anterior para la Junta General ya decían algunos que venía a jubilarme. Hay gente empeñada en jubilarme. Y, por una parte, no he cumplido ni siquiera la edad pero es que no lo deciden ellos. Y, salvo que haya habido una crisis como sucedió la última vez, he cumplido mis compromisos de legislatura y lo voy a cumplir. No vengo a ser solamente alcalde, aspiro a que haya una confluencia de izquierdas y movilicemos todo lo posible al electorado. Si no es así, me iré y estaré donde decidan los ciudadanos.