Los cardenales Omella y Osoro, en contra de las cuotas de mujeres: "Es una tontería"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se han posicionado en contra de las "cuotas" de mujeres, algo que han tachado de "tontería" y de "barbaridad', informa Europa Press.

"Las cuotas me parecen una tontería", ha opinado el cardenal Omella, este miércoles, durante su intervención en un congreso sobre los 10 años del Papa Francisco, organizado por la Pastoral Universitaria de Madrid, en colaboración con el CEU.

En la misma línea se ha pronunciado el arzobispo de Madrid que ha tachado las cuotas de "barbaridad" pues ha defendido que se debe contratar a una u otra persona, no en función de si son hombres o mujeres sino de si están "preparados".

Además, ambos han asegurado que la mujer tiene presencia en la Iglesia —"en la CEE hay más trabajadoras mujeres que hombres, no obispas"— aunque han reconocido que quizá no tanto en posiciones "de gobierno". "El gobierno todavía lo tenemos muy de hombres", ha admitido el arzobispo de Barcelona.

Si bien, tal y como han puntualizado ambos prelados, la mujer no puede ocupar determinados cargos en la Iglesia como, por ejemplo, el de vicario general "porque representa al obispo en todo su ministerio".

Por otro lado, el cardenal Omella ha pedido poner en práctica la "escucha", también para elaborar las leyes en el Gobierno.

"Lo malo de la sociedad moderna es que no se escucha. En esta nación, en España, se dictaminan leyes y no se escucha", ha criticado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, al tiempo que ha pedido a los gobernantes que tengan en cuenta la opinión de los agentes sociales, por ejemplo, en la ley de enseñanza, para que no se convierta en un "pim pam pum".

Así se han pronunciado los obispos en una charla moderada por la periodista Cristina López Schlichting, en el marco del congreso La Alegría del Evangelio, que se ha celebrado en la Universidad CEU San Pablo.