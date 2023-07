Dos exejecutivos de Orpea en prisión preventiva en Francia un año después de las revelaciones de infoLibre

Dos exejecutivos del gigante europeo de las residencias de mayores Orpea fueron puestos en prisión preventiva este jueves tras la apertura de una investigación judicial acusados de los delitos de abuso de confianza, fraude, abuso de activos corporativos, blanqueo de capitales organizado y corrupción, dijo el viernes a la agencia francesa AFP la Fiscalía de Nanterre.

Se trata del ex director gerente y el ex director financiero del grupo. Una tercera persona, el ex subdirector general del grupo, ha sido puesta bajo control judicial. La Justicia francesa abrió en mayo de 2022 una investigación preliminar tras las denuncias presentadas por el propio grupo denunciando "desfalcos" internos "que habrían sido cometidos por ex altos ejecutivos" , dijo la Fiscalía entonces en un comunicado de prensa.

infoLibre y sus socios de Investigate Europe habían descubierto en la primavera de 2022 una supuesta trama que llevaba a cabo transacciones financieras dudosas bajo el paraguas del gigante empresarial. La investigación, firmada por Manuel Rico, entonces director de investigación de infoLibre, y los periodistas Max Peigné, Leïla Miñano y Lorenzo Buzzoni, revelaba los negocios del gigante de las residencias, segundo grupo con más centros en suelo español, con una trama societaria oculta en Luxemburgo. El holding luxemburgués, llamado Lipanu, está formado por más de cuatro decenas de compañías que ayudaron a la expansión del grupo de residencias en Italia, Francia, Bélgica y Alemania. Tal como publicaba este medio, sociedades de la trama encubrieron el pago de 700.000 euros a un comisionista francés, presentaron cuentas en el Registro Mercantil con información fiscal falsa y burlaron las normas italianas del IVA.

El trabajo tuvo una enorme repercusión que afectó a la situación bursátil de la compañía, fue reconocida por esta (que despidió a su director financiero) y destapó un modus operandi de comisiones que infoLibre y los demás medios de la investigación fueron destapando bajo el paraguas del consorcio internacional.

La investigación desarrollada por infoLibre y otros medios que colaboran con el consorcio periodístico Investigate Europe ha sido nominada al Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia, que concede el Parlamento Europeo y recompensa cada año al "periodismo de calidad que promueve o defiende los principios y valores fundamentales de la Unión Europea". La nominación recae concretamente sobre el trabajo en torno a la multinacional del sector de las residencias Orpea, un reportaje publicado por infoLibre el pasado 17 de mayo,