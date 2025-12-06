El CEO de Ribera Salud dice que los audios del Hospital de Torrejón "están fuera de contexto"

El CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha asegurado este sábado que los audios publicados sobre la gestión del Hospital de Torrejón, donde supuestamente ordenaba a responsables del centro subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones, no incluyen el "contenido íntegro" y están "fuera de contexto".

Así lo ha transmitido Gallart en un comunicado en el que manda un "mensaje de serenidad y confianza" tras la publicación el miércoles en El País de un audio, que "no incluye el contenido íntegro, se encuentra absolutamente fuera de contexto y no refleja el contenido real de la reunión. Hasta ayer no he podido defenderme de las acusaciones falsas que se han vertido sobre mi persona".

Tras haber escuchado el audio íntegro, ha comprobado, que lo publicado en los medios esta semana "había sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa".

Según ha contado, fue ayer cuando una empleada de del centro de Torrejón presentó una denuncia ante la policía en la que asegura "haber sido obligada" por la anterior gerente del hospital (sobrina de la anterior CEO del grupo y ahora ambas despedidas) a realizar una grabación de una reunión de trabajo.

Gracias a esta "víctima", que para él "siempre será una heroína", ha tenido acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos de duración.

Además de este comunicado, ha hecho público también el audio de una duración de 4 minutos y 20 segundos donde se escucha ese momento íntegro y que "desmonta totalmente el mensaje que se ha transmitido durante esta semana por la mayoría de los medios impresos, digitales, radio y televisiones de todos los colores políticos".

Por eso, ha anunciado, los extractos de este audio serán "respaldados" por un acta notarial que certificará que todas esas frases forman parte del audio íntegro.

"No sé quién es el autor de dicha edición malintencionada, si el periodista o su fuente. Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha matizado.

En el comunicado, Gallart ha explicado también que durante la trayectoria del grupo Ribera Salud han "sido víctimas de ataques infundados por motivos políticos", ajenos a su realidad como organización sanitaria.

Algo de lo que él ha tratado de estar "al margen": "El Hospital Universitario de Torrejón es uno de los mejores centros de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid, tal y como reconoce la propia Consejería de Sanidad. Sus datos en listas de espera son incuestionables".

Solo en el último trimestre, ha relatado, la demora media de consultas externas ha bajado de 51 días en septiembre a 41 días en diciembre. Y en la lista de espera quirúrgica ha bajado de 56 días en septiembre a 50 días en diciembre.

"No pretendo ganar ninguna batalla mediática, ya que no es mi trabajo, y sé que no es factible. Tampoco espero que ningún medio, ni ningún político que me ha insultado abiertamente vertiendo acusaciones basadas en unos audios malintencionados me pida perdón. No lo necesito", ha añadido.

Y por eso, su "único objetivo" es que su familia, amigos, y las personas a las que "realmente" importa, conozcan su "verdad".

"Sé que para la mayoría de vosotros no era necesario que os diera esta explicación, ya que todos sabéis perfectamente los valores éticos con los que siempre he actuado y trabaja mi organización. Nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores morales y éticos estrictos", ha zanjado.

Las palabras de Gallart

Según el audio "íntegro" que ha facilitado Gallart, en él informa a los responsables del centro que el "operador, en teoría es más eficiente que la administración pública", y en el Hospital de Torrejón "siempre" ha sido así.

"Es importante que todos entendamos la realidad para ver si luego nos ponemos de acuerdo en qué podríamos hacer de una forma coordinada y colegiada para alcanzar el objetivo. Y he convencido a los franceses de que es imposible que Torrejón gane un dinero de aquí a 2039. No es posible, y no nos van a pedir lo imposible", dice Gallart en el audio.

Para el CEO del Grupo Ribera ésto es "una buena noticia": "No sé si me explico. O sea, si nosotros hemos invertido a fecha de hoy 120 millones no pasa nada, vale, es decir, nadie nos va a criticar de pensar solo en la rentabilidad del proyecto, ¿vale?".

"Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la de la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva, porque no quiero estar en la misma situación en la que hemos estado hace 12 meses dentro de dos años, y como no hagamos ese esfuerzo acabaremos ahí", según continúa su en su intervención.

Además, Gallart asegura a sus interlocutores que "es posible que Torrejón en este minuto sea el mayor reto" y asegura que la "administración" sabe que no están operando en el Hospital de Torrejón para "ganar dinero, porque sería imposible".

"Garanticemos un servicio de calidad con la consideración de que tenemos unos recursos limitados", tal y como concluye el audio remitido a los medios.