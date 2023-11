Decenas de miles de personas llenan Cibeles para protestar contra la amnistía

Varias decenas de miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea se han concentrado en la mañana del sábado en la plaza de Cibeles contra la amnistía que han pactado Pedro Sánchez y los independentistas, en una protesta organizada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, ¡por la libertad, la unidad y la igualdad!'. Según los convocantes, el número de participantes ha superado el millón de personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid sitúa la cifra en torno a las 170.000.

“Sánchez a prisión” “Sánchez vendepatria traidor” y “Pedro Sánchez es el judas del siglo XXI” son algunas de las pancartas que han portado los manifestantes, que han coreado lemas como "Puigdemont a prisión", "Hijo de puta Pedro Sánchez" o "Me gusta la fruta", en referencia a las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura.

Los organizadores han amenizado los minutos previos al inicio del acto con bandas sonoras de la Transición como Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, Libre Nino Bravo, Libertad sin ira, Esta España mía de Cecilia o Que viva España de Manolo Escobar.

La convocatoria contó con el respaldo de los máximos dirigentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que han acudido a las protestas junto con otros dirigentes destacados como Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Ambos líderes llamaron desde sus formaciones a secundar masivamente esta concentración de la sociedad civil.

El líder del PP exigió a Pedro Sánchez, en la previa de la manifestación, que "no levante muros" entre españoles y, aunque ha alertado de que "las alarmas de la democracia están encendidas" ha pedido a la ciudadanía que no tenga "miedo" porque España es un sistema democrático.

"Se nos dijo que (Carles) Puigdemont era un prófugo y ayer el PSOE lo calificó de exiliado", ha remachado Feijóo, antes de concluir que la democracia española pasa por un "momento muy complicado". "Las alarmas y las alertas de la democracia están encendidas y nosotros venimos a decirle al Gobierno que una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón", ha dicho.

España debe volver al sentido común, a la separación de poderes y al respeto a la independencia judicial en vez de levantar muros entre españoles.



🔵 Sí a la convivencia.

🔵 Sí a la igualdad.

🔵 Sí al Estado de derecho.

#Cibeles18N pic.twitter.com/IhYBE23UMO — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 18 de noviembre de 2023

Desde su punto de vista, aunque Sánchez haya logrado los votos suficientes para ser investido, los socialistas "saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo". Por eso, ha reiterado su exigencia de que no "levanten muros", no "jueguen con la convivencia", ni "tensionen" a la sociedad.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal ha revelado que ha solicitado a Alberto Núñez Feijóo una reunión para articular una respuesta conjunta ye intentar convencerle de que el PP utilice su mayooría absoluta en el Senado para parar la ley de amnistía. Además, según ha informado La Sexta, ambos líderes habrían hablado por mensajes de Whatsapp antes de la concentración, aunque al llegar a ella no ha habido foto conjunta de los dos.

En este sentido, el presidente del partido de extrema derecha añadió que “no podemos dar la batalla por perdida, hay que seguir resistiendo con una movilización social sostenida, dar una respuesta institucional coordinada en las regiones donde no hay una mayoría golpista, en el Senado y comunicar a todos nuestros aliados internacionales qué es lo que está ocurriendo en España con el ataque a la independencia de poderes, a la igualdad de los españoles y a la Constitución”.

A la concentración también acudió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien advirtió de la "situación límite" a la que se está llevando a España por los pactos de investidura alcanzados por Pedro Sánchez con los partidos independentistas y nacionalistas y la "confrontación irreversible" entre dos bandos que se está generando.

"Estamos aquí para manifestar sobre todo nuestra disconformidad con todo lo que está sucediendo en España. Nos están llevando a una situación límite nunca vista en democracia. Se están fabricando y creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambien la España de todos, ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas", resaltó.

Un proceso "deconstituyente"

El grueso de la concentración se disolvió tras la lectura de un manifiesto alertando de un proceso "deconstituyente" basado en una investidura "corrupta" de Pedro Sánchez y que, además de la amnistía, contempla un referéndum. Entre otros intervino el filósofo Fernando Savater, que fue el encargado de cerrar el acto.

Entre los convocantes de la protesta figuran Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, Foro España Cívica, Cataluña Suma, Pie en Pared, S'ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España, Nuevo Espíritu de Ermua y un centenar de organizaciones cívicas que ya promovieron otra concentración en Cibeles el pasado 21 de enero bajo el lema 'Por España, la Democracia y la Constitución'.

Manifestantes cortan la A-6

Después de la manifestación, varios centenares de personas, entre las que se encontraba el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, cortaron el primer tramo de la autovía A-6, de entrada a Madrid, con intención de dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Los manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas de España, circulaban andando entre los coches hasta que se toparon con una barrera policial que les ha impedido continuar su camino. Lograron, eso sí, rebasar el Arco de la Victoria desde la calle Princesa, pero los agentes les cortaron el paso antes de la Avenida de Séneca.

Sin embargo, minutos después, la manifestación consiguió llegar hasta las inmediaciones del complejo de la Moncloa. La cabecera quedó concentrada en la autovía a la altura de una las entradas a los edificios gubernamentales, a los que se accede por un ramal.

Algunos de los concentrados optaron por realizar una sentada ante la imposibilidad de seguir avanzando y, pasadas las 15.30 horas los asistentes empezaron a dispersarse. Después, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se pudo restablecer el tráfico.

Entre los gritos proferidos por los manifestantes, además de insultos al presidente del Gobierno le dedicaron cánticos como “Sánchez, cabrón, asomate al balcón”.