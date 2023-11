El día en que Aguirre culpó a infoLibre (y a Montoro) de su fracaso electoral

La del 24 de mayo de 2015 es una de esas noches para olvidar dentro del PP madrileño. Tras más de dos décadas de dominio absoluto, las urnas decretaron que había llegado el momento de un cambio en el ayuntamiento de la capital. Y a Esperanza Aguirre no le quedó más remedio que ver cómo Manuela Carmena alzaba el bastón de mando mientras ella tenía que conformarse con el acta de concejala. Una herida que, ocho años después, ha vuelto a reabrirse tras conocerse la investigación judicial centrada en el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Entre otras cosas, el juez rastrea correos que aluden a la situación fiscal de Aguirre. Una información que ha permitido a la expresidenta regional volver a repetir que la "filtración" de su declaración de la renta fue la que provocó su fracaso electoral.

Los hechos se remontan a la tercera semana de mayo de 2015. Hacía pocos días que el entonces aspirante socialista a la Alcaldía de la capital, Antonio Miguel Carmona, había retado a la dirigente conservadora a que hiciera pública, como habían hecho ya los candidatos del PSOE, su declaración del IRPF del 2013, el último ejercicio presentado, ya que el de 2014 se podía autoliquidar hasta finales de junio de ese año. Aquel, además, era el año en el que la expresidenta regional había fichado por Seeliger & Conde, una de las principales empresas españolas de cazatalentos, especializada en la contratación de altos directivos para las compañías del Ibex 35.

Aguirre, sin embargo, se negaba a revelar esos datos. Pero infoLibre tuvo acceso a la información. El 21 de mayo, cuando quedaban tres días para la cita con las urnas, este diario reveló en exclusiva que la expresidenta madrileña había ganado en 2013 369.000 euros como cazatalentos de Seeliger & Conde y 5.000 por premios obtenidos en juegos de azar. A esto, además, había que añadir 8.000 euros que figuraban como rendimientos de trabajo, que se correspondían con el tiempo que estuvo trabajando a principios de aquel año como funcionaria en el Instituto de Turismo de España, en el que aterrizó tras dimitir como líder del Ejecutivo regional y anunciar que dejaba la política.

Una empresa de mobiliario de oficina y un bus de campaña

Aquel jueves, la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid visitó una empresa de mobiliario de oficina en el distrito de Usera. Y allí, en medio de una gran nave industrial, atendió a los medios. "Son todo rentas de mi trabajo personal. Y al que le pique, que se rasque", señaló Aguirre. La dirigente conservadora detalló que las cantidades que figuraban en concepto de juegos de azar se correspondían con un "premio literario". También afirmó que había hablado con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y calificó de "tremendo" que la Agencia Tributaria, dependiente de Hacienda, estuviese "trufada de gente que hace filtraciones de un candidato días antes de las elecciones".

Tras esta improvisada rueda de prensa entre enormes estanterías y cajas de cartón, candidata y periodistas se subieron de nuevo al autobús de campaña. Y el vehículo emprendió camino hacia la Fiscalía General del Estado. Aguirre solicitó al Ministerio Público que incoase diligencias de investigación para averiguar y determinar "la persona o personas responsables del acceso, apoderamiento y utilización de datos reservados". Pocas horas después, la Agencia Tributaria anunció también la apertura de una investigación interna para aclarar si la información tributaria sobre la candidata conservadora había salido de este organismo.

Este episodio provocó el enésimo enfrentamiento entre Aguirre y Montoro. De hecho, sólo un día después de que Hacienda iniciase su investigación, la dirigente conservadora dijo que ya se estaba "tardando" en encontrar al culpable. Pero aquellas pesquisas concluyeron que no había consulta informática vinculada a la declaración de la renta de Aguirre y que la filtración no había salido de la Agencia Tributaria. En un escrito dirigido a la Fiscalía, la dirigente conservadora no dudó en mostrar su "perplejidad" ante esa conclusión: "Puedo probar que la Agencia se ha dirigido a mí en cuatro ocasiones desde que fui designada candidata".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid siempre ha insistido en que la revelación de esta información económica influyó en su batacazo electoral de 2015. "Tampoco ayudó evidentemente la publicación de mi declaración de la renta de 2013 el jueves anterior a las votaciones", señaló la dirigente conservadora ante el Comité Ejecutivo Regional setenta y dos horas después de que Carmena fuese investida alcaldesa de la capital. Y añadió: "El tracking diario que llevábamos para pulsar el sentido de la opinión de los ciudadanos detectó ese mismo día la caída de doce puntos en el apoyo que hasta ese momento teníamos entre los pensionistas".

La investigación alrededor del despacho fundado por Montoro

Aguirre sigue manteniendo en la actualidad que la exclusiva de este diario fue un torpedo en la línea de flotación de su candidatura. Así, en declaraciones realizadas esta misma semana a El Periódico de España, la exdirigente conservadora ha señalado que sus votantes llegaron a pensar que era como "una galáctica" que se encontraba "fuera de la realidad". "Mi declaración era perfecta desde el punto de vista fiscal. Pero la filtración del único año de mi vida en el que de verdad gané bastantes euros influyó en el voto de los madrileños", apuntó también el pasado lunes en una pequeña entrevista en el programa de televisión Todo es mentira.

Los caminos de la expresidenta madrileña y el exministro de Hacienda, a quien pidió públicamente que dimitiera por las "filtraciones", han vuelto a cruzarse de nuevo ocho años después a raíz de una investigación secreta que se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona y que está relacionada con Equipo Económico, una consultora que fundó Montoro en 2006 –entonces con el nombre Montoro Asociados– y de la que se desvinculó un par de años más tarde. En concreto, la investigación busca aclarar, entre otras cosas, si el despacho usó en beneficio de sus clientes sus "influencias" entre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Pero según El Periódico de España, el juez de esta causa también tiene en su poder una serie de correos electrónicos procedentes del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos intercambiados a nivel interno. Algunos de ellos, según el citado medio, hacen referencia a la situación fiscal de Aguirre. A finales de septiembre, la junta de fiscales Anticorrupción rechazó, por amplia mayoría, indagar alrededor de dichos mails para ver si se había cometido un delito de revelación de secretos, como consideraba necesario hacer la fiscal que lleva el caso. Al fin y al cabo, consideraron que no había indicios suficientes como para meterse de lleno en este asunto.