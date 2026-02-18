Uno de los directores artísticos del Ballet Español también dimite tras el cese del consejero de Educación

Uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra, ha presentado su dimisión tras el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y la renuncia a sus actas por parte de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, según fuentes del Ejecutivo autonómico que ha recogido EFE.

El pasado lunes, el Gobierno regional anunció a través de un comunicado la sustitución de Viciana y el nombramiento como nueva consejera de Educación de la hasta ahora viceconsejera Mercedes Zarzalejo. El martes presentaron la renuncia a sus actas los diputados del PP de la Asamblea de Madrid Pablo Posse, portavoz de Educación; Mónica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud.

También se esperan, en los próximos días, los ceses de al menos otros dos altos cargos de la Consejería: el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y el de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.