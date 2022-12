Sánchez responde a Feijóo que primero reconozca los resultados de las elecciones antes de pedir otras

15:29 h

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha participado en una concentración en Pamplona contra el acuerdo entre Gobierno y EH Bildu que pone fecha al traspaso de Tráfico a Navarra, ha afirmado que Sánchez es "el príncipe de los corruptos, el príncipe de los sediciosos, el príncipe de los malversadores, el príncipe de los que dan golpes de Estado, con Sánchez en el Gobierno los únicos que viven mejor ahora son los malversadores, por tanto, los corruptos, y los sediciosos".

Arrimadas ha defendido que "en España se debe luchar más contra la corrupción y no desde luego tener un Gobierno que es capaz de hacer cambios en el Código Penal a medida de cuatro delincuentes, que son en los que se sustentan". "A mi me parece que es una auténtica vergüenza. No puede ser que con el Gobierno de Sánchez los que han mejorado en su vida hayan sido los corruptos y los sediciosos", ha afirmado