El delegado del Gobierno dice que no participó en el nombramiento de la asesora de Gómez

14:11 h

La jueza de Catarroja que investiga la causa penal de la dana de octubre ve como "un auténtico bulo" la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo y considera que ha de descartarse cualquier efecto negativo en los sucesos pues indica que fue al contrario: se produjo "un efecto beneficioso".

Así lo indica en un auto con fecha de este miércoles en respuesta a la solicitud de declaración testifical de uno de los ponentes en el Senado sobre el Proyecto de Ley para la Protección de Infraestructuras Críticas.

La magistrada justifica el rechazo a la solicitud presentada por una acusación particular en que esa declaración versaría sobre la presa de Forata cuando esta, como han declarado varios peritos durante la instrucción, no tuvo ninguna influencia en el caudal del barranco del Poyo y no guarda, por tanto, relación alguna con los fallecimientos y las lesiones investigados en esta causa.