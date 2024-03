Puigdemont anuncia este jueves si se presenta a las elecciones catalanas del 12 de mayo

10:30 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este lunes que frenar el procés en Cataluña exige "no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en ERC ni en Junts" porque "son tres patas del mismo proyecto", "un proyecto de ruptura institucional". Además, ha asegurado que la amnistía es "una condena a los demócratas" porque lo que hace es "abrir muchos conflictos" al ser un "camino que conduce hacia la autodeterminación" según los independentistas.

Así se ha pronunciado Feijóo en el acto de homenaje 'In Memoriam' a exdirigente del PP Eugenio Nasarre -fallecido el pasado 27 de enero- que se ha celebrado en la Universidad San Pablo CEU y que ha contado con la asistencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros.

Feijóo considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el PSOE se han "olvidado" de la "fuerza democrática" de los españoles, dado que hay una mayoría que siente que se camina hacia "un precipicio", con la "sensación avalada por los hechos de que la corrupción política y la corrupción económica han formado una gran coalición en España".

"Quienes protagonizan una de las páginas, en mi opinión, más bochornosas y más indignas de la historia de España, minusvaloran a los españoles. Ven en ellos una comunidad sumisa que aguanta todo y acepta cualquier mentira, y no es así, se han encontrado con una resistencia serena, tenaz y duradera", ha enfatizado, para subrayar que España "no aplaude" ante lo que está sucediendo. Dicho eso, ha aludido a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo para advertir de que Cataluña "debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional".