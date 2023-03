Juezas y Jueces para la Democracia reclama la "inmediata" dimisión de todos los vocales del CGPJ

11:00 h

La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha asegurado que Rusia ha bloqueado "reiteradamente" el regreso de menores ucranianos tras haber sido deportados a territorio ruso.

"Estoy francamente conmocionada por el comportamiento de los funcionarios rusos. Resulta que para ellos no es suficiente cometer un crimen, si no que alardean descaradamente. Creo que es una especie de perversión mostrar tu villanía al mundo entero. Pero todo esto no quedará impune", ha enfatizado Vereshchuklos en un comunicado de Telegram.

Sin embargo, el Comisionado del Parlamento de Ucrania para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha declarado que las autoridades ucranianas han recibido "señales" de que los rusos pueden empezar a devolver a los niños de forma sistemática, según ha informado la agencia Ukrinform.