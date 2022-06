Directo | El G7 impone una prohibición a las importaciones del oro ruso

14:43 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado al Gobierno central de "ir por libre" con el decreto de medidas anticrisis, lo que "no es buena dinámica". De este modo, aboga por ver "la letra pequeña del decreto y el efecto que algunas de las medidas pueden tener".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale no cree tampoco que sea "una buena idea" hacer coincidir las elecciones municipales y forales con las generales. "Es nuestra opinión y lo que pediremos, pero quien tiene la sartén por el mango es quien la tiene", advierte en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras señalar que el Gobierno central va "improvisando", ha incidido en que si se quiere llegar a un final de legislatura sosegado, "vamos a tener que poner muy claro qué es lo que se va a hacer y lo que no". "Si no, vamos a encontrarnos con sorpresas a cada vuelta de esquina, cada semana. Sobre todo, porque las mayorías empiezan a estar ya un poquito en cuestión. ERC ha votado en contra de muchas iniciativas. El Gobierno lo tiene que tratar con ERC, y con nosotros, de común acuerdo, sabiendo en qué temas vamos a entrar y en cuáles no", ha añadido.

A su juicio, el decreto anticrisis anunciado este sábado era "casi obligado" y apuesta por "pensar en medidas estructurales". En este sentido, niega que haya habido diálogo previo con el PNV de tal forma que "van por libre, tiran para adelante y confían en que no te opongas a las medidas", lo que "no es buena dinámica".