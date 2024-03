El Gobierno envía a Gaza un avión desde la Base Aérea de Zaragoza con 23 toneladas de raciones de comida

09:10 h

Las autoridades israelíes han detenido este martes por la noche a cuatro manifestantes durante una protesta organizada en Tel Aviv por parte de familiares de rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que no había sido previamente autorizada y que acabó cortando el tráfico de la autopista de Ayalon. Los arrestos se han producido por provocar "disturbios públicos" en las afueras del cuartel general de Kirya y por violar las órdenes de dispersión de la Policía, según ha publicado el diario israelí The Times of Israel.

Además, dos de los detenidos son familiares de rehenes, que habían organizado la manifestación después de que el Gobierno israelí anunciase su retirada de las negociaciones para lograr la liberación de los secuestrados a cambio de un alto el fuego por diferencias en el proceso.

"Todavía hay 19 mujeres en cautiverio, ya han pasado casi seis meses (...), están pasando por tantas cosas que duele imaginárselo", ha declarado una familiar de un rehén durante la manifestación. "Me dirijo a mi primer ministro (Benjamin Netanyahu) es su responsabilidad. Es su responsabilidad, Netanyahu, traerlos a casa, cueste lo que cueste", ha añadido.