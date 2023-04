Montero lamenta el "retroceso" penal introducido por PP y PSOE en la reforma del 'sólo sí es sí'

10:40 h

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que lo "lógico" sería que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hiciera campaña por los candidatos de la formación al 28M en Madrid y la Comunidad Valenciana, donde compite electoralmente con Más Madrid y Compromís, porque son los aspirantes de su actual "espacio político". También ha rechazado que el exlíder del partido morado Pablo Iglesias la designara como candidata hace dos años sino que pidió apoyo para ella como futura cabeza de cartel electoral, algo que además debe ser refrendado por la militancia de los diferentes partidos si así lo votan en primarias.

"Pablo (Iglesias), más allá de sus preferencias y sus opiniones, es un demócrata también a la interna de los partidos", ha señalado en una entrevista al programa Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press, cuestionado sobre si se esperaba que Díaz y Podemos estuvieran en una situación de tensión cuando en 2021 la propusieron como futura candidata.

Es más, Echenique ha señalado que ahora "queda claro" que Sumar y Podemos son dos espacios "distintos" y que hacen política de forma "diferente", pese a lo cual defienden, al menos por parte de Podemos con "toda la intensidad", llegar a un acuerdo electoral para ir juntos a las generales porque es condición de posibilidad para reeditar el Gobierno progresista.

Todo ello en un contexto donde la cúpula de Podemos no participó el pasado 2 de abril en el lanzamiento de la candidatura de Díaz tras no suscribirse un acuerdo de coalición bilateral con Díaz, mientras que la titular de Trabajo sí estuvo arropada por IU, los comunes, Más Madrid y Compromís, entre otros, para la puesta de largo de Sumar, que aspira a reagrupar a la izquierda independiente al PSOE.

Preguntado sobre si en caso de no lograrse un pacto entre ambas partes la ministra de Igualdad, Irene Montero, sería buena candidata, el portavoz del grupo confederal ha respondido que "no están pensando en eso" y que esa posibilidad no lo han debatido a nivel interno de la formación, porque la convicción es conseguir una coalición con Sumar.

En cuanto al papel de la vicepresidenta segunda en las elecciones del 28M, Echenique ha reiterado que Podemos ha pedido apoyo a sus candidatos, que aparte de que forman parte del actual espacio político de Díaz es que "son muy buenos".

Concretamente, ha loado el papel de los cabeza de lista de Madrid, Alejandra Jacinto, y la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca, que son referentes en materia de vivienda y la garantía de que se aplique en las dos regiones la nueva normativa estatal aprobada por el Congreso.