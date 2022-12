Rufián confiesa que usó los Presupuestos como "palanca" para forzar a Sánchez a acabar con la sedición

13:12 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido que no se especule con los paquetes explosivos recibidos en los últimos días por miembros del Gobierno, empresas y la embajada de Ucrania, y ha confiado en que la Policía dará con los responsables de estos envíos.

Robles ha acudido este sábado a la jornada de puertas abiertas que se celebra en el Congreso de los Diputados y en declaraciones a los medios ha pedido "ser muy prudentes, muy discretos y no hacer especulaciones" con los paquetes que han estado recibiendo en los últimos días algunos ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además ha mostrado su solidaridad con la embajada de Ucrania en España, y con todas las embajadas que están recibiendo "otro tipo de paquetes" que "no sabemos si son los mismo o no". "Conviene no mezclar las cosas, ser muy prudentes, muy discretos y que no se haga especulaciones", ha agregado.

También ha defendido el trabajo de la Policía que "es muy buena" y está realizando todas las actuaciones que considera necesarias "con la máxima discreción". "Yo confío en que al final sabremos quiénes están detrás de estos envíos", ha agregado.