Bolaños urge a los vocales "más reacios" del CGPJ a nombrar los magistrados del TC "a la mayor brevedad"

09:35 h

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado este jueves su "respeto absoluto" por la movilización convocada para hoy por CCOO y UGT para pedir precisamente a la patronal que suba los salarios.

Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que la CEOE "no está diciendo que no suban los salarios", sino que no aumenten en la misma medida que la inflación.

"No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más. Se puede hablar de productividad, de beneficios. Hay fórmulas", ha afirmado el líder de la patronal.

Garamendi ha asegurado que, pese a que las protestas sindicales son "legítimas", no está de acuerdo con el planteamiento sindical porque la negociación colectiva "está funcionando" aunque no se haya podido firmar un acuerdo global entre sindicatos y empresarios como en otras ocasiones.