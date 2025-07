Sánchez llevará al Congreso un paquete de medidas "muy potente" contra la corrupción

09:10 h

Sumar ha anunciado que impulsará la creación de la oficina anticorrupción y la retribución del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de sus hijos menores de 8 años para tratar de hacer efectivo el "reseteo" de la legislatura ante la "parálisis" de su socio de Gobierno del PSOE, al que insta a "empezar a asumir la gravedad" de la situación con el caso Koldo.

En una nota de prensa, Sumar ha señalado que no va a quedarse esperando respuestas por parte de su socio y por eso ha decidido tomar la iniciativa con estas dos medidas concretas. Además, ha avisado al PSOE de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hablará en nombre del Ejecutivo de coalición en su comparecencia en el Congreso este miércoles, día 9, sobre el caso Koldo si no se acuerdan previamente las medidas a anunciar.

En concreto, Sumar ha informado de que este mismo mes de julio llevará al Consejo de Ministros la aprobación del permiso parental de cuidados para siete millones de progenitores, con la intención de que las familias tengan esta medida aprobada antes de que vuelvan a empezar las clases.

Además, llevará próximamente a votación al Pleno del Congreso la proposición de ley que registró su grupo parlamentario para crear una oficina anticorrupción.