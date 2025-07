Feijóo, a Sánchez: "No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo, su partido, su Gobierno y la nación"

09:10 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explica que su error fue confiar en Santos Cerdán y en José Luis Ábalos. "Pensé que eran personas íntegras", afirma. "Cuando leí las acusaciones en la prensa, mi primera reacción fue la incredulidad", asegura y confiesa que el ex secretario general del PSOE le negó las informaciones. "Me equivoqué", admite e insiste en que su Ejecutivo tuvo conocimiento del contenido del informe de la UCO cuando se publicó porque "nosotros no tenemos una policía patriótica".

"Me equivoqué al confiar en Cerdán y en Ábalos", asegura Sánchez que señala que los culpables de esta situación son ellos aunque admite que él también tiene parte de culpa y que, por ello, barajó la posibilidad de dimitir: "No voy a tirar la toalla y vamos a continuar". "Soy un político limpio", defiende.

"Voy a estar a la altura", afirma Sánchez que insiste en que no pueden "abandonar el proyecto" por "el egoísmo" de unos pocos. "Queda mucho por hacer", explica el presidente del Gobierno que apunta que aún hay que lograr el pleno empleo o hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.