Directo | El Gobierno defiende el decreto de ahorro energético: "Ayuda a responder al chantaje de Putin"

El PP ha solicitado el uso del turno en contra. La encargada de defender el no de la formación conservadora al real decreto de ahorro energético la portavoz del grupo en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, quien ha señalado que su grupo no respaldará aquello que saben que "no son soluciones", sino "parches" que, además, tienen unas "consecuencias a medio y a largo plazo negativas para la sociedad española".

"Desde que conocimos las medidas, tuvimos claro que no las podíamos aprobar, pero que estábamos dispuestos a negociar con el Gobierno medidas de ahorro serias. Para hacer cosas serias, tienen la mano del PP. Para improvisaciones mal orientadas, para el ordeno y mando, ya le adelanto que no", ha apuntado la diputada, quien ha afeado que su partido no haya recibido "ni una sola llamada" para sentarse a negociar sobre estas medidas.

Durante su intervención, Gamarra ha asegurado que el real decreto es "un compendio perfecto de todas las muestras de desprecio a la sociedad española y a esta cámara".