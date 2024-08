El Parlament celebra la investidura y los Mossos activan la 'operación jaula' para detener a Puigdemont

09:08 h

Puigdemont ha pedido a los manifestantes que no se dejen confundir, porque "no es delito hacer un referéndum" ni "obedecer el mandato de Cataluña". "La Ley de Amnistía debía servir para devolver a la política lo que no debía haber salido de la política", ha dicho, acusando a España de "un problema de naturaleza democrática".