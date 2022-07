Directo | Robles replica a Belarra: "Que pregunte a Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir allí fragatas"

14:45 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido este lunes a las críticas de la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, por el aumento del gasto en Defensa y le ha pedido que pregunte a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir allí las fragatas. "Yo le diré a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo", ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la Fundación Rafael del Pino donde clausura el programa Women to watch 2022, informa Europa Press.

Robles ha insistido en que la secretaria general de Unidas Podemos, que hoy ha recalcado que el gasto militar en España está en niveles "récord", tiene que trasladar a Díaz que diga en la localidad gallega si quiere o no que se construyan las fragatas F-110 para la Armada española. Por otro lado, preguntada acerca de si es compatible estar dentro del Gobierno y hacer críticas tan duras a la acción del Ejecutivo en política migratoria, la ministra ha asegurado que no es "quien para decir a nadie lo que tiene que hacer". "Cada uno sabrá si está cómodo en un sitio, si puede aportar algo o no", ha añadido. En este sentido, ha señalado que en la vida "se aporta desde lo positivo y no desde la calificación" y que, en todo caso, "ellos sabrán lo que tienen que hacer".