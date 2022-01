11:12 h

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se atreve a cesar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica por sus declaraciones sobre la ganadería intensiva, para no emprender una "batalla" con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En esta línea, Montesinos ha afirmado que, a su juicio, Sánchez no tiene "autoridad" en el Consejo de Ministros al ser cuestionado por las palabras del presidente este lunes en la Cadena Ser en las que ha lamentado la polémica, aunque ha evitado pronunciarse sobre su cese.

"Hoy el presidente del Gobierno ha sido mucho más claro por lo que no ha dicho o hecho al no anunciar el cese de Garzón. Lo que deja claro es que no tiene autoridad en el Consejo de ministros", ha apuntado Montesinos en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.