Directo | El PP pide que los test de antígenos cuesten dos euros y sean gratuitos para familias vulnerables

13:50 h

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha afirmado este miércoles que las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) no tienen "credibilidad" ni pruebas.

"Las insinuaciones no tienen una base lógica, no tienen un sustento material y no tiene más explicación que las ganas de liarla", ha afirmado en rueda de prensa telemática, en la que ha presentado el balance de la acción del Gobierno en Cataluña durante el segundo semestre de 2021.

Cunillera ha argumentado que, según ella, no es la primera vez que Villarejo hace una falsa acusación, ya que "tiene una larga trayectoria de intentar sembrar sombras de sospecha sin nunca jamás aportar ninguna prueba".

Villarejo afirmó este martes durante el juicio por "Tándem" que colaboró con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para "intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Catalunya", en referencia al exdirector del CNI.