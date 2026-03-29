EEUU prepara una incursión terrestre mientras Netanyahu ordena ampliar la invasión al sur del Líbano

Los ministros de Exteriores de Turquía, Arabia Saudí y Egipto se reunieron en Islamabad para coordinar esfuerzos de mediación en el conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos. El objetivo del encuentro es reducir la tensión regional y establecer acuerdos que protejan la soberanía de los países del Golfo afectados por los recientes ataques iraníes.

En paralelo, Estados Unidos baraja realizar incursiones terrestres en Irán, combinando fuerzas especiales y tropas convencionales. Según el Pentágono, se trataría de misiones "quirúrgicas" de varias semanas, orientadas a degradar capacidades estratégicas iraníes desde el terreno. Irán respondió con advertencias de represalias y aseguró que espera la llegada de tropas estadounidenses para “castigar” a Estados Unidos.

Israel, por su parte, anunció la ampliación de la ocupación en el sur del Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que la medida busca reforzar la franja de seguridad existente y mantener alejados los misiles antitanque de la frontera norte del país. La aviación israelí mató a 13 personas en la madrugada, elevando a más de 1.100 el total de fallecidos en Líbano.

En Irán, las fuerzas israelí-estadounidenses continuaron atacando objetivos estratégicos, incluyendo universidades y zonas residenciales, con víctimas mortales. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó la fase 86 de su “Operación Promesa Verdadera 4”, dirigida a infraestructuras aéreas en bases estadounidenses en Irak, Kuwait y Arabia Saudí, así como a la Quinta Flota en Baréin y la base de Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

En Jerusalén, la Policía israelí impidió al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, un hecho que no se registraba desde hace siglos. La ceremonia se ofició finalmente en la Basílica de Getsemaní. Las autoridades israelíes señalaron motivos de seguridad y descartaron intenciones maliciosas.

En Irak, se registraron enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses y milicias progubernamentales, mientras los hutíes en Yemen mantienen amenazas de intervención directa tras el reciente lanzamiento de misiles hacia el sur de Israel.